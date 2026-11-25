El evento que se desarrollará del 14 de noviembre al 12 de diciembre de 2026 en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, donde Motorola tendrá su propio espacio.
Motorola informó será parte de la 133.ª edición del Abierto Argentino de Polo, que se desarrollará del 14 de noviembre al 12 de diciembre de 2026 en el Campo Argentino de Polo, en Palermo y que en esta oportunidad "la marca ofrecerá distintas propuestas para quienes visiten el torneo, con descuentos en productos, entrega de merchandising, premios y experiencias vinculadas con sus últimas innovaciones en las familias signature y razr".
Uno de los principales atractivos -indicó la empresa- "será un 20% de descuento en la compra de productos Motorola, junto con distintas actividades y obsequios para los visitantes. Además, el espacio contará con la exhibición del casco de Franco Colapinto y una muestra de los últimos lanzamientos: motorola signature, la familia de plegables razr fold, razr 70 ultra y razr 70, los smartwatches moto watch y moto watch ultra, los dispositivos de audio moto sound flow y moto buds 2 plus, desarrollados en colaboración con Bose, así como las tablets moto pad 60 pro y moto pad neo".
Ubicado debajo de la tribuna #1, el espacio Motorola estará diseñado para que los asistentes puedan conocer de cerca las novedades de la marca y participar de distintas experiencias durante el torneo.
Entre las principales propuestas se destacan:
Además, indicó Motorola "El espacio también tendrá propuestas diferenciadas para quienes se acerquen a conocer el motorola signature, el smartphone ultrapremium de la marca. Esta experiencia exclusiva incluirá la entrega de abanicos, botellas de agua brandeadas y beneficios especiales para este segmento".
Los visitantes también podrán conocer algunos de los principales dispositivos del catálogo de Motorola y explorar su ecosistema conectado.
Entre los productos exhibidos se encontrarán el ultrapremium motorola signature, la familia de plegables razr fold, razr 70 ultra y razr 70, los smartwatches moto watch y moto watch ultra, los dispositivos de audio moto sound flow y moto buds 2 plus, desarrollados en colaboración con Bose, así como las tablets moto pad 60 pro y moto pad neo.
La Asociación Argentina de Polo (AAP) confirmó que la Triple Corona 2026 estará integrada por tres competencias: el 133.º Abierto del Hurlingham Club, el 86.º Abierto del Tortugas Country Club y el 133.º Abierto Argentino de Polo.
La competencia comenzó el 22 de septiembre en Hurlingham y continuó durante octubre en el Tortugas Country Club. La última etapa se disputa en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, con la participación de 10 equipos divididos en dos zonas de cinco.
La final del 133.º Abierto Argentino de Polo está prevista para el sábado 12 de diciembre, cuando se enfrentarán los ganadores de las zonas A y B en la cancha 1.
“Para Motorola, acompañar una vez más al Abierto Argentino de Polo es una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestro vínculo con el deporte y estar cerca de las personas a través de experiencias que combinan tecnología, innovación y entretenimiento. Nos enorgullece formar parte de un encuentro tan emblemático para la cultura argentina, que reúne tradición, excelencia y pasión. Además, este tipo de espacios nos permite acercar nuestra visión lifestyle tech, con un ecosistema de productos diseñado para acompañar cada momento de la vida de las personas”, aseguró Valeria Fernández, directora de marketing de Motorola Argentina.
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