20% de descuento: beneficio especial para incentivar la compra de productos Motorola durante el evento.

beneficio especial para incentivar la compra de productos Motorola durante el evento. Exhibición del casco de Franco Colapinto: los visitantes podrán acercarse a una pieza vinculada con el piloto argentino de Fórmula 1.

los visitantes podrán acercarse a una pieza vinculada con el piloto argentino de Fórmula 1. Últimos productos Motorola: exhibición de las novedades de la marca y su ecosistema de dispositivos signature y razr.

exhibición de las novedades de la marca y su ecosistema de dispositivos signature y razr. Clientes Motorola Exclusive: los miembros Motorola Exclusive recibirán un obsequio especial de la marca durante la jornada.

los miembros Motorola Exclusive recibirán un obsequio especial de la marca durante la jornada. Merchandising: entrega de artículos promocionales para los asistentes.

entrega de artículos promocionales para los asistentes. Premios instantáneos: una máquina tipo garra permitirá a los visitantes participar por premios.

Además, indicó Motorola "El espacio también tendrá propuestas diferenciadas para quienes se acerquen a conocer el motorola signature, el smartphone ultrapremium de la marca. Esta experiencia exclusiva incluirá la entrega de abanicos, botellas de agua brandeadas y beneficios especiales para este segmento".

motorola signature 27 reconocido por el mejor sistema de cámaras lanzado en 2026

Los últimos productos Motorola, protagonistas del espacio

Los visitantes también podrán conocer algunos de los principales dispositivos del catálogo de Motorola y explorar su ecosistema conectado.

Entre los productos exhibidos se encontrarán el ultrapremium motorola signature, la familia de plegables razr fold, razr 70 ultra y razr 70, los smartwatches moto watch y moto watch ultra, los dispositivos de audio moto sound flow y moto buds 2 plus, desarrollados en colaboración con Bose, así como las tablets moto pad 60 pro y moto pad neo.

La Asociación Argentina de Polo (AAP) confirmó que la Triple Corona 2026 estará integrada por tres competencias: el 133.º Abierto del Hurlingham Club, el 86.º Abierto del Tortugas Country Club y el 133.º Abierto Argentino de Polo.

El Abierto Argentino de Polo

La competencia comenzó el 22 de septiembre en Hurlingham y continuó durante octubre en el Tortugas Country Club. La última etapa se disputa en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, con la participación de 10 equipos divididos en dos zonas de cinco.

La final del 133.º Abierto Argentino de Polo está prevista para el sábado 12 de diciembre, cuando se enfrentarán los ganadores de las zonas A y B en la cancha 1.

“Para Motorola, acompañar una vez más al Abierto Argentino de Polo es una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestro vínculo con el deporte y estar cerca de las personas a través de experiencias que combinan tecnología, innovación y entretenimiento. Nos enorgullece formar parte de un encuentro tan emblemático para la cultura argentina, que reúne tradición, excelencia y pasión. Además, este tipo de espacios nos permite acercar nuestra visión lifestyle tech, con un ecosistema de productos diseñado para acompañar cada momento de la vida de las personas”, aseguró Valeria Fernández, directora de marketing de Motorola Argentina.