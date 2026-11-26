Un sistema de cámaras reconocido por DXOMARK

El dispositivo incorpora el mejor sistema de cámaras entre todos los smartphones de 2026, reconocido con la etiqueta DXOMARK Gold Label por su rendimiento en calidad de imagen.¹El motorola signature 27 obtuvo una puntuación general de 173 puntos, lo que lo posiciona como el mejor smartphone en Android & iOS.

Su configuración incluye una cámara principal Sony LYTIA L910 de 50 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP con zoom óptico de 3x y Super Zoom de hasta 100x, una cámara ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal de 50 MP.

Uno de sus componentes destacados es el primer sensor de acción EVS dedicado en un smartphone, que permite capturar sujetos en movimiento con mayor claridad y precisión.² En video, integra herramientas de inteligencia artificial para optimizar el color, el contraste y el rango dinámico, además de compatibilidad con Dolby Vision y estabilización de imagen.

Pantalla Extreme AMOLED Duo Tandem de hasta 12.000 nits

El motorola signature 27 cuenta con una pantalla Extreme AMOLED Duo Tandem que utiliza tecnología Tandem para combinar dos capas emisivas y ofrecer mayor brillo, eficiencia energética y durabilidad.

Alcanza hasta 12.000 nits de brillo máximo en escenarios específicos,² lo que permite visualizar contenido en diferentes condiciones de iluminación. También tiene resolución Super HD de 1,5K, compatibilidad con Dolby Vision y calibración de color validada por Pantone.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e inteligencia artificial

El rendimiento está a cargo de la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, que permite ejecutar aplicaciones exigentes, videojuegos y experiencias avanzadas de inteligencia artificial.

Para mantener un funcionamiento estable, Motorola incorpora el sistema de refrigeración ArcticMesh, que utiliza un gel térmico con microdiamantes y una cámara térmica un 40% más grande que la generación anterior.

En cuanto a inteligencia artificial, el smartphone integra experiencias de Google Gemini y Motorola Qira. Además, está diseñado para Gemini Intelligence, que llegará próximamente a América Latina.³

Entre las experiencias contempladas se encuentran herramientas para gestionar tareas de varios pasos, transformar el habla en textos organizados y crear widgets personalizados mediante instrucciones en lenguaje natural. La disponibilidad de algunas funciones puede variar según el país, el idioma y los requisitos de cada servicio.

Diseño, resistencia y autonomía

El diseño combina un marco de aluminio de grado aeroespacial con una estructura de cerámica y cristal. Está disponible en los acabados PANTONE Coal Smoke y PANTONE Capulet Olive.

También cuenta con Corning Gorilla Glass Ceramic 3, certificaciones IP68 e IP69 y pruebas de durabilidad de grado militar MIL-STD-810H.

Su batería de 7.000 mAh ofrece un 35% más de capacidad que la generación anterior. Admite carga TurboPower de 90 W y carga inalámbrica de 50 W.

moto things: nuevas experiencias de audio, bienestar y carga

Junto con su smartphone premium, Motorola amplía su ecosistema de dispositivos conectados con tres productos que responden a diferentes necesidades: auriculares inalámbricos con sonido avanzado y funciones inteligentes, un reloj orientado al seguimiento de la actividad y el bienestar, y una solución de carga inalámbrica magnética.

moto buds 2 ultra: sonido Bose y traducción en tiempo real con IA

Los moto buds 2 ultra son los auriculares más completos de Motorola hasta la fecha. Incorporan optimización de sonido Bose SoundDesign y cancelación activa de ruido Bose QuietControl, dos tecnologías pensadas para ofrecer una experiencia auditiva envolvente y reducir las distracciones del entorno.

Su sistema de audio incluye un controlador dinámico de 11 mm y un armazón equilibrado dedicado. También cuentan con Hi-Res Audio y compatibilidad con Dolby Atmos y Dolby Head Tracking cuando se utilizan con smartphones Motorola compatibles.

Una de sus funciones destacadas es AI Live Translate, que permite escuchar traducciones de conversaciones en tiempo real directamente a través de los auriculares, al utilizarlos con un teléfono Motorola compatible y la aplicación de traducción integrada. La disponibilidad depende del idioma, la región y el dispositivo.

Además, incorporan gestos con la cabeza para responder o rechazar llamadas, seis micrófonos con unidades de captación de voz y conexión simultánea con dos dispositivos.²

En autonomía, ofrecen hasta 8 horas de reproducción con una sola carga y hasta 37 horas en total con el estuche. También cuentan con certificación IP57 de resistencia al polvo y al agua.

moto watch ultra: seguimiento de actividad física, salud y conectividad

El moto watch ultra es el reloj inteligente más avanzado de Motorola hasta la fecha. Desarrollado en colaboración con Polar, combina herramientas de seguimiento de actividad física, sueño y recuperación con las posibilidades de conectividad de Wear OS by Google.

Entre sus funciones se encuentran Nightly Recharge, que analiza la recuperación del sistema nervioso autónomo y la calidad del sueño; Sleep Plus Stages, que registra las diferentes etapas del descanso; y Serene, que ofrece ejercicios de respiración con biofeedback en tiempo real.

También incorpora herramientas para monitorear la actividad diaria, la intensidad del ejercicio y los signos vitales, además de Running Coach, que proporciona planes guiados de caminata y carrera.

En conectividad, integra LTE eSIM para realizar llamadas, enviar mensajes y recibir notificaciones sin necesidad de llevar el smartphone encima.¹ También cuenta con GPS de doble banda, Google Wallet y aplicaciones como Google Maps, Google Messages y YouTube Music.

Su pantalla OLED de 1,5 pulgadas alcanza hasta 2.700 nits de brillo. El cuerpo de acero inoxidable de 46 mm cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3, certificaciones IP68 y 5ATM,¹¹ y una batería que ofrece hasta dos días de uso activo.¹²

moto snap wireless charger: carga inalámbrica magnética

El moto snap wireless charger es un cargador inalámbrico magnético diseñado para simplificar la carga de smartphones Motorola y otros dispositivos compatibles.

Ofrece hasta 25 W de potencia en equipos compatibles con Qi2.2 y hasta 30 W en smartphones Motorola compatibles con el protocolo de carga de la marca.¹³

Su sistema de alineación magnética permite posicionar el dispositivo de manera precisa. Además, incorpora un cable USB Type-C trenzado de 1,5 metros, compatibilidad con fundas magnéticas y mecanismos de protección contra el sobrecalentamiento y la sobrecarga.¹

Su diseño permite utilizarlo en diferentes espacios, como escritorios, mesas de noche o durante los viajes.

Disponibilidad y precio en Argentina

El motorola signature 27 estará disponible en preventa en Argentina a partir del 27 de noviembre de 2026, en colores Coal smoke y Capulet Olive, por $3.499.999 hasta en 18 cuotas sin interés, $200.000 en gift card para comprar moto things y moto care bonificado por 6 meses.

El moto watch ultra se puede conseguir a un precio de $899.999.

A partir del 4 de diciembre se podrán conseguir los moto buds 2 ultra a un precio de $399.999 y moto snap wireless charger a un precio de $69.999.