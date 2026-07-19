Argentina dejó el alma pero España fue mejor y es campeón del mundo

Argentina sufrió la polémica expulsión de Enzo Fernández al final del tiempo regular por dos amarillas curiosas: la primera por simulación en la mitad de la cancha cuando Yamal y compañía se tiraron cerca del área y no recibieron y la segunda por un roce normal de disputa de un balón, donde el rival voló en un gran actuación y el VAR no lo llamó...

Con 10 hombres, Argentina salió al tiempo extra y siguió resistiendo hasta el minuto 106' donde llegó el gol de Fernán Torres, tras una mala marca de Nahuel Molina (¿por qué Scaloni lo metió por Montiel que la estaba rompiendo?) a Nico Williams, que terminó asistiendo a Torres, que definió muy bien para vencer a un Dibu que parecía imbatible. Con puro empuje, Argentina fue por un empate agónico y estuvo cerca con un centro venenoso que de casualidad no fue gol en contra, con un tiro de Giuliano Simeone en el área que se fue por arriba del travesaño... Ahí nomás, pero no llegó.

El sueño del bicampeonato y de la cuarta estrella no se puedo realizar y dolerá hoy, mañana y siempre, pero no hay nada que reprocharle a la Scaloneta, que es la mejor selección que tuvimos en toda nuestra historia. Gracias muchachos por volver a ilusionarnos, por volver a representarnos a todos los argentinos dejando el alma en cada partido, por llevarnos otra vez al partido decisivo, donde para perderlo primero hay que llegar. Gracias Messi por tanto fútbol, tu legado en el Mundial es eterno y esperemos que hoy no haya sido tu último partido en la Selección.

El gol del triunfo de España