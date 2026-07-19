Argentina dejó el alma pero España fue mejor y es campeón del mundo

La Scaloneta, que fue claramente superado en el campo de juego y sufrió la expulsión de Enzo Fernández, mantuvo el 0-0 durante 106 minutos hasta el gol decisivo de Fernán Torres.
Argentina perdió 1 a 0 con España en el tiempo extra de la final del Mundial 2026 con un jugador menos, por la polémica expulsión de Enzo Fernández. El equipo de Luis de la Fuente realizó un monólogo frente a un equipo argentino que resistió 106' con mucha entrega y Dibu Martínez como figura, hasta que llegó el gol decisivo de Fernan Torres. España es el nuevo campeón del mundo con justicia porque fue claramente superior a nosotros.
España fue protagonista con el dominio absoluto del balón y Argentina apostó a neutralizarlo con un bloque bajo y atacar de contraataque. La primera parte del plan de Scaloni funcionó pero la segunda no, dado que el equipo no tuvo ocasiones de gol hasta el final del tiempo extra donde fue desesperado por el empate con un jugador menos. De todas maneras, Argentina estuvo en partido hasta el final ante un gran rival pero no le alcanzó para lograr el bi.
España se armó una gran jugada de ataque a los cuatro minutos que terminó con el balón en los pies de Lamine Yamal dentro del área. El crack de Barcelona disparó al arco, pero chocó con la resistencia del Dibu Martínez. Después, Argentina con mucho orden y entrega no sufrió durante la primera mitad salvo por un tiro de Mike Oyarzábal tapado por el marplatense y uno desviado de Marc Cucurella. Antes del descanso, Lisandro Martínez se lesionó y debió salir.
Argentina la pasó muy mal en el complemento con España, donde Dibu terminó de consolidarse como figura ante atajadas a Alex Baena, Dani Olmo, Fernán Torres, Cubarsi, Aymeric Laporte y Nico Williams. Sí, el marplatense tuvo su partido tan esperado, logrando llevar al equipo al alargue. El equipo llegó sin piernas al complemento, sufrió la lesión también del Cuti, los cambios no entraron bien y aún así con el Dibu modo Fillol y mucho corazón se llegó al tiempo extra.
Argentina sufrió la polémica expulsión de Enzo Fernández al final del tiempo regular por dos amarillas curiosas: la primera por simulación en la mitad de la cancha cuando Yamal y compañía se tiraron cerca del área y no recibieron y la segunda por un roce normal de disputa de un balón, donde el rival voló en un gran actuación y el VAR no lo llamó...
Con 10 hombres, Argentina salió al tiempo extra y siguió resistiendo hasta el minuto 106' donde llegó el gol de Fernán Torres, tras una mala marca de Nahuel Molina (¿por qué Scaloni lo metió por Montiel que la estaba rompiendo?) a Nico Williams, que terminó asistiendo a Torres, que definió muy bien para vencer a un Dibu que parecía imbatible. Con puro empuje, Argentina fue por un empate agónico y estuvo cerca con un centro venenoso que de casualidad no fue gol en contra, con un tiro de Giuliano Simeone en el área que se fue por arriba del travesaño... Ahí nomás, pero no llegó.
El sueño del bicampeonato y de la cuarta estrella no se puedo realizar y dolerá hoy, mañana y siempre, pero no hay nada que reprocharle a la Scaloneta, que es la mejor selección que tuvimos en toda nuestra historia. Gracias muchachos por volver a ilusionarnos, por volver a representarnos a todos los argentinos dejando el alma en cada partido, por llevarnos otra vez al partido decisivo, donde para perderlo primero hay que llegar. Gracias Messi por tanto fútbol, tu legado en el Mundial es eterno y esperemos que hoy no haya sido tu último partido en la Selección.
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