El clima en Nueva York: así serán las condiciones del tiempo durante la final

Luego de las lluvias registradas en esa ciudad durante el banderazo argentino, los hinchas siguen de cerca las actualizaciones meteorológicas. Cómo estará el clima a la hora de la definición de la Copa del Mundo.
Después de las tormentas y el humo proveniente de los incendios forestales de Canadá que afectó la calidad del aire, uno de los principales puntos de atención en Nueva York es el clima para la final que la Argentina y España disputarán este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.
Las últimas actualizaciones llevan tranquilidad para los hinchas. De acuerdo con los pronósticos, las condiciones del tiempo serán favorables para el desarrollo del partido. Se debe a que las lluvias registradas horas atrás ayudaron a limpiar gran parte del humo que cubría el noroeste de Estados Unidos.
Para el horario del partido, se espera una temperatura cercana a los 27 grados, con humedad relativamente baja, intervalos de sol y algunas nubes. Hasta el momento, no se prevén lluvias durante la definición de la Copa del Mundo, aunque podría quedar una leve bruma residual tras el paso del frente de tormenta.
Las lluvias del sábado, en medio del banderazo realizado por miles de hinchas argentinos, provocaron complicaciones en la ciudad, pero contribuyeron a reducir el riesgo sanitario asociado a la contaminación atmosférica.
Salvo un giro inesperado de la meteorología, todo indica que la Argentina y España disputarán la final del Mundial en unas condiciones prácticamente ideales, con un césped en perfecto estado en el MetLife Stadium y un clima que no debería condicionar el espectáculo.
A horas de la final del Mundial, la jornada amaneció inestable y con descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias aisladas y chaparrones durante la mañana y la tarde, con mejoras climáticas hacia la noche.
Por la mañana, se espera una probabilidad de entre 40% y 70% de lluvias aisladas. La temperatura alcanzará los 9°C. Y hacia la tarde, la máxima será de 15°C, con una probabilidad de entre 10% y 40% de chaparrones.
Por la noche, en tanto, la probabilidad de precipitaciones será de hasta un 10% y la temperatura bajará a 11°C.