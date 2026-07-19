El clima en Nueva York: así serán las condiciones del tiempo durante la final

Salvo un giro inesperado de la meteorología, todo indica que la Argentina y España disputarán la final del Mundial en unas condiciones prácticamente ideales, con un césped en perfecto estado en el MetLife Stadium y un clima que no debería condicionar el espectáculo.

El clima en el AMBA para este domingo 19 de julio

A horas de la final del Mundial, la jornada amaneció inestable y con descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias aisladas y chaparrones durante la mañana y la tarde, con mejoras climáticas hacia la noche.

Por la mañana, se espera una probabilidad de entre 40% y 70% de lluvias aisladas. La temperatura alcanzará los 9°C. Y hacia la tarde, la máxima será de 15°C, con una probabilidad de entre 10% y 40% de chaparrones.

Por la noche, en tanto, la probabilidad de precipitaciones será de hasta un 10% y la temperatura bajará a 11°C.