¡Navegar el iPhone con la lengua! La sorprendente tendencia de la Generación Z

En algunos países de Asia, usuarios comenzaron a experimentar con los gestos faciales que permiten controlar ciertas funciones del teléfono sin tocar la pantalla. La particularidad más sorprendente: ahora se puede navegar usando únicamente la lengua. Sí, leíste bien. Moviendo la lengua frente al sensor del iPhone, se puede tomar una captura de pantalla, dar “me gusta” o incluso abrir aplicaciones.

Los videos de jóvenes realizando estas acciones con la lengua se viralizaron rápidamente en TikTok, generando asombro, risas y también un poco de incredulidad. Para activar la función, hay que ir a Configuración, luego a Accesibilidad, después a Seguimiento de la cabeza y seleccionar la opción de gestos faciales. Una vez activada, el iPhone reconoce los movimientos de la lengua y los traduce en comandos en pantalla.

Aunque pueda sonar extraño, esta función no solo es un experimento divertido, sino que también busca ser una herramienta de accesibilidad para personas con dificultades para tocar la pantalla. Sin embargo, su viralización entre la Generación Z muestra cómo las redes sociales pueden transformar cualquier característica técnica en una moda inesperada.

Así, mientras algunos celebran la innovación tecnológica de Apple, otros disfrutan subiendo videos creativos, graciosos y un poco osados, demostrando que, para la generación Z, incluso la lengua puede ser una forma de navegar el mundo digital.

