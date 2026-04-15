Netflix lanza el tráiler de la última temporada de Envidiosa

La comedia argentina protagonizada por Griselda Siciliani llega a su final con diez nuevos episodios y estreno global el 29 de abril.
Netflix confirmó el lanzamiento del tráiler oficial de la cuarta y última temporada de Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani. El estreno global será el miércoles 29 de abril y marcará el cierre definitivo de la historia de Vicky, uno de los personajes más populares de la comedia argentina reciente.
La producción, creada por Adrián Suar y con guion de Carolina Aguirre, contará con diez episodios finales.
En esta última entrega, la protagonista atraviesa una etapa de cambios profundos. La convivencia con Matías, la llegada de Bruno, el hijo de nueve años de su pareja, y la reaparición de vínculos del pasado empujan a Vicky a una dinámica emocional más compleja.
La sinopsis oficial describe un escenario donde la vida de la protagonista “empieza a tomar formas que no necesariamente se parecen a las que había imaginado”, obligándola a adaptarse a un presente desordenado y desafiante.
Uno de los ejes centrales será la construcción de una familia no tradicional. Vicky deberá enfrentarse a su propia idea de maternidad mientras convive con Bruno y lidia con Nora, la madre del niño.
En paralelo, un proyecto laboral soñado vuelve a cruzarse con Nicolás, un personaje del pasado que reabre conflictos no resueltos.
Envidiosa consolidó su rendimiento en la plataforma desde su estreno, ubicándose en el Top 10 en distintos países de Latinoamérica y alcanzando altos niveles de visualización global en temporadas anteriores.
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