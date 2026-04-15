Netflix lanza el tráiler de la última temporada de Envidiosa

envidiosa

Uno de los ejes centrales será la construcción de una familia no tradicional. Vicky deberá enfrentarse a su propia idea de maternidad mientras convive con Bruno y lidia con Nora, la madre del niño.

En paralelo, un proyecto laboral soñado vuelve a cruzarse con Nicolás, un personaje del pasado que reabre conflictos no resueltos.

Envidiosa consolidó su rendimiento en la plataforma desde su estreno, ubicándose en el Top 10 en distintos países de Latinoamérica y alcanzando altos niveles de visualización global en temporadas anteriores.