Nintendo aumenta el precio de las consolas Switch en todo el mundo

La suba afectará a la Nintendo Switch 2, los modelos OLED, Lite y estándar, además del servicio Nintendo Switch Online.
Nintendo confirmó un aumento global en los precios de toda la línea Switch y del servicio Nintendo Switch Online, actualización que comenzará a aplicarse en Japón desde el 25 de mayo y se extenderá a Estados Unidos, Canadá y Europa a partir del 1 de septiembre.
La compañía explicó a través de un comunicado que la decisión responde a cambios en las condiciones del mercado y a nuevas proyecciones de negocio a mediano y largo plazo. El incremento llega en un contexto donde otras empresas del sector, como Sony, también ajustaron los valores de sus consolas Playstation 5 durante los últimos meses.
En Japón, la Nintendo Switch 2 pasará de ¥49.980 a ¥59.980 (alrrededor de 380 dólares). La Switch OLED aumentará de ¥37.980 a ¥47.980, mientras que la Switch estándar subirá de ¥32.978 a ¥43.980. La Switch Lite también tendrá un incremento y costará ¥29.980 frente a los ¥21.978 actuales.
En Estados Unidos, la Switch 2 aumentará de U$S 449,99 a U$D 499,99. En Canadá pasará de CAD 629,99 a CAD 679,99 y en Europa tendrá un nuevo precio de €499,99, por encima de los €469,99 que costaba hasta ahora.
Nintendo también confirmó subas para Nintendo Switch Online. En Japón, la suscripción anual individual aumentará de ¥2.400 a ¥3.000 (que al cambio son U$S 19,15) y el plan Switch Online + Expansion Pack también recibirá ajustes. Además, la compañía indicó que cada filial regional comunicará los valores definitivos para sus mercados locales. El despliegue será progresivo y alcanzará a otros países fuera de Japón, América del Norte y Europa durante los próximos meses.
En Argentina, la Nintendo Switch 2 actualmente se suele vender entre $1.100.000 y $1.500.000 en las principales paginas de tecnología. Aunque Nintendo todavía no oficializó nuevos precios para el mercado local, el aumento confirmado en Estados Unidos podría impactar directamente en el valor final de la consola en el país.
El posible ajuste también podría trasladarse a accesorios, juegos y suscripciones digitales vinculadas al ecosistema Switch. En un mercado con fuerte dependencia de importaciones y variaciones cambiarias, cualquier incremento internacional suele reflejarse rápidamente en los precios locales como pasa con los electrodomésticos o en articulos de computación.
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