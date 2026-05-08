Nintendo aumenta el precio de las consolas Switch en todo el mundo

En Estados Unidos, la Switch 2 aumentará de U$S 449,99 a U$D 499,99. En Canadá pasará de CAD 629,99 a CAD 679,99 y en Europa tendrá un nuevo precio de €499,99, por encima de los €469,99 que costaba hasta ahora.

Nintendo también confirmó subas para Nintendo Switch Online. En Japón, la suscripción anual individual aumentará de ¥2.400 a ¥3.000 (que al cambio son U$S 19,15) y el plan Switch Online + Expansion Pack también recibirá ajustes. Además, la compañía indicó que cada filial regional comunicará los valores definitivos para sus mercados locales. El despliegue será progresivo y alcanzará a otros países fuera de Japón, América del Norte y Europa durante los próximos meses.

Los aumentos confirmados de Nintendo para su Switch 2

Europa pasa de 469.99 € a 499.99 €

Estados Unidos pasa de 449.99 $ a 499.99 $

Canadá pasa de 629.99 $ a 679.99 $

Japón pasa de 49.980 ¥ a 59.980 ¥

¿Cómo impacta esto en Argentina?

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En Argentina, la Nintendo Switch 2 actualmente se suele vender entre $1.100.000 y $1.500.000 en las principales paginas de tecnología. Aunque Nintendo todavía no oficializó nuevos precios para el mercado local, el aumento confirmado en Estados Unidos podría impactar directamente en el valor final de la consola en el país.

El posible ajuste también podría trasladarse a accesorios, juegos y suscripciones digitales vinculadas al ecosistema Switch. En un mercado con fuerte dependencia de importaciones y variaciones cambiarias, cualquier incremento internacional suele reflejarse rápidamente en los precios locales como pasa con los electrodomésticos o en articulos de computación.