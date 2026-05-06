BMW Serie 3 celebra su 50° aniversario con una Edición Limitada

Sobre la base de sus versiones actuales, BMW Group Argentina comercializa una tirada conmemorativa que destaca la elegancia, el confort y la deportividad, atributos inherentes a la historia del Serie 3.
Para celebrar medio siglo de vida del modelo más exitoso de su historia, BMW comercializa en Argentina la edición especial 50 Jahre Edition del Serie 3, una serie especial de unidades desarrollada sobre las tres variantes disponibles de la séptima generación del modelo, que incorpora detalles distintivos y elementos de equipamiento y performance, los cuales resaltan el carácter elegante, confortable y deportivo que siempre identificó a este sedán.
Con motor BMW TwinPower Turbo de cuatro cilindros y 184 CV, transmisión Steptronic de ocho velocidades y tracción trasera, el BMW 320i 50 Jahre Edition se ofrece actualmente por USD 64.400 y se distingue del BMW 320i Sportline al incluir el siguiente equipamiento:
Por un precio de USD 76.900, el BMW 330i 50 Jahre Edition aporta 258 CV y se destaca por sobre el BMW 330i M Sport al ofrecer:
En el tope de la gama se ubica el BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition, que mecánicamente ofrece un motor BMW TwinPower Turbo de seis cilindros y 388 CV asociado a una transmisión Steptronic de 8 velocidades y tracción integral. Se comercializa con su nuevo precio de USD 94.900 y, por encima del equipamiento del M340i xDrive, incluye:
Disponibles en la red oficial de concesionarios BMW solo para 150 afortunados (50 unidades por versión), todas las variantes de la 50 Jahre Edition ofrecen tres años o 200.000 kilómetros de garantía y se anexan a la gama de versiones disponibles del BMW Serie 3, que desde abril presenta nuevos precios.