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BMW Serie 3 celebra su 50° aniversario con una Edición Limitada

Sobre la base de sus versiones actuales, BMW Group Argentina comercializa una tirada conmemorativa que destaca la elegancia, el confort y la deportividad, atributos inherentes a la historia del Serie 3.

Para celebrar medio siglo de vida del modelo más exitoso de su historia, BMW comercializa en Argentina la edición especial 50 Jahre Edition del Serie 3, una serie especial de unidades desarrollada sobre las tres variantes disponibles de la séptima generación del modelo, que incorpora detalles distintivos y elementos de equipamiento y performance, los cuales resaltan el carácter elegante, confortable y deportivo que siempre identificó a este sedán.

Con motor BMW TwinPower Turbo de cuatro cilindros y 184 CV, transmisión Steptronic de ocho velocidades y tracción trasera, el BMW 320i 50 Jahre Edition se ofrece actualmente por USD 64.400 y se distingue del BMW 320i Sportline al incluir el siguiente equipamiento:

  • Llantas BMW Individual 19” Estilo 1038, bitono
  • Control de velocidad crucero con función stop & go
  • Sistema de sonido Harman Kardon con 16 parlantes y 464 vatios de potencia
  • Base de carga inalámbrica
  • Insignias distintivas y conmemorativas 50 años, en exterior e interior
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Por un precio de USD 76.900, el BMW 330i 50 Jahre Edition aporta 258 CV y se destaca por sobre el BMW 330i M Sport al ofrecer:

  • Llantas M 19” Estilo 995 M, negras
  • Frenos deportivos M con pinzas de cuatro pistones en el eje delantero, con cálipers azules
  • Sistema de sonido Harman Kardon con 16 parlantes y 464 vatios de potencia
  • Insignias distintivas y conmemorativas 50 años, en exterior e interior

En el tope de la gama se ubica el BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition, que mecánicamente ofrece un motor BMW TwinPower Turbo de seis cilindros y 388 CV asociado a una transmisión Steptronic de 8 velocidades y tracción integral. Se comercializa con su nuevo precio de USD 94.900 y, por encima del equipamiento del M340i xDrive, incluye:

  • Llantas M 19” Estilo 995 M, bitono
  • Frenos deportivos M con pinzas de cuatro pistones en el eje delantero, con cálipers azules
  • Paquete deportivo M Pro (faros con interior oscurecido M Shadow Line, parrilla frontal negra M Shadow Line, cinturones de seguridad con ribete M decorativo)
  • Faros LED adaptativos con asistente de luz de carretera
  • Accionamiento automático del baúl
  • Insignias distintivas y conmemorativas 50 años, en exterior e interior

Disponibles en la red oficial de concesionarios BMW solo para 150 afortunados (50 unidades por versión), todas las variantes de la 50 Jahre Edition ofrecen tres años o 200.000 kilómetros de garantía y se anexan a la gama de versiones disponibles del BMW Serie 3, que desde abril presenta nuevos precios.

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