BMW Serie 3 celebra su 50° aniversario con una Edición Limitada

Llantas BMW Individual 19” Estilo 1038, bitono

Control de velocidad crucero con función stop & go

Sistema de sonido Harman Kardon con 16 parlantes y 464 vatios de potencia

Base de carga inalámbrica

Insignias distintivas y conmemorativas 50 años, en exterior e interior

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Por un precio de USD 76.900, el BMW 330i 50 Jahre Edition aporta 258 CV y se destaca por sobre el BMW 330i M Sport al ofrecer:

Llantas M 19” Estilo 995 M, negras

Frenos deportivos M con pinzas de cuatro pistones en el eje delantero, con cálipers azules

Sistema de sonido Harman Kardon con 16 parlantes y 464 vatios de potencia

Insignias distintivas y conmemorativas 50 años, en exterior e interior

En el tope de la gama se ubica el BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition, que mecánicamente ofrece un motor BMW TwinPower Turbo de seis cilindros y 388 CV asociado a una transmisión Steptronic de 8 velocidades y tracción integral. Se comercializa con su nuevo precio de USD 94.900 y, por encima del equipamiento del M340i xDrive, incluye:

Llantas M 19” Estilo 995 M, bitono

Frenos deportivos M con pinzas de cuatro pistones en el eje delantero, con cálipers azules

Paquete deportivo M Pro (faros con interior oscurecido M Shadow Line, parrilla frontal negra M Shadow Line, cinturones de seguridad con ribete M decorativo)

Faros LED adaptativos con asistente de luz de carretera

Accionamiento automático del baúl

Insignias distintivas y conmemorativas 50 años, en exterior e interior

Disponibles en la red oficial de concesionarios BMW solo para 150 afortunados (50 unidades por versión), todas las variantes de la 50 Jahre Edition ofrecen tres años o 200.000 kilómetros de garantía y se anexan a la gama de versiones disponibles del BMW Serie 3, que desde abril presenta nuevos precios.