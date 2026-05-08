Elon Musk acelera su apuesta por la IA con "Terafab", una megafábrica de chips que hará en Texas

Musk había anticipado el proyecto en marzo, cuando advirtió que la demanda futura de chips para inteligencia artificial podría superar la capacidad global de producción. Aunque reconoció el trabajo de fabricantes como TSMC y Samsung, planteó la necesidad de desarrollar infraestructura propia.

Terafab estará orientada a la fabricación de semiconductores avanzados y sistemas de computación de gran escala. El complejo también apunta a convertirse en un centro estratégico para las operaciones de xAI, la compañía de inteligencia artificial de Musk, además de alimentar proyectos vinculados a Tesla y SpaceX.

Dentro de Tesla, los chips son fundamentales para el desarrollo de conducción autónoma y robots humanoides. En paralelo, SpaceX depende de sistemas de procesamiento avanzados para Starlink y futuros proyectos espaciales, mientras que xAI requiere cada vez más capacidad de cálculo para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Todo lo que busca Elon Musk en su nuevo mega proyecto

X IA elon musk

El proyecto también incluirá una alianza con Intel para diseñar y ensamblar chips de ultraalto rendimiento. La participación de Intel aparece como una oportunidad para que la empresa estadounidense recupere terreno frente al avance de Nvidia y otros fabricantes dominantes en el mercado de IA.

La construcción de una planta de semiconductores de este nivel suele demandar entre tres y cinco años y costos que rondan entre U$S 10.000 y U$S 30.000 millones por instalación. Musk, sin embargo, aseguró que Terafab busca convertirse en “el esfuerzo de construcción de chips más épico de la historia”.

En paralelo, SpaceX continúa expandiendo su infraestructura de inteligencia artificial. La compañía confirmó recientemente un acuerdo con Anthropic para utilizar la capacidad total del centro de datos Colossus 1 en Memphis, equipado con más de 220.000 chips Nvidia.

Aunque Terafab todavía depende de aprobaciones regulatorias y financiamiento, el proyecto ya genera expectativa dentro de la industria tecnológica. Analistas del sector consideran que la planta podría modificar el equilibrio global del mercado de semiconductores y consolidar la estrategia de Musk de integrar inteligencia artificial, infraestructura y espacio bajo un mismo ecosistema industrial.