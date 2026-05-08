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Elon Musk acelera su apuesta por la IA con "Terafab", una megafábrica de chips que hará en Texas

El proyecto impulsado por SpaceX buscará producir semiconductores para Tesla, xAI y Starlink, con una inversión inicial de U$S 55.000 millones.

Elon Musk puso en marcha "Terafab", una nueva megafábrica de chips que SpaceX planea construir en Texas con el objetivo de reforzar la producción de semiconductores para inteligencia artificial, servicios satelitales y computación avanzada, un proyecto contempla una inversión inicial de U$S 55.000 millones y podría superar los U$S 119.000 millones en las próximas etapas de expansión.

La iniciativa surge en medio de la creciente competencia global por el control de los chips de alto rendimiento, considerados claves para el desarrollo de inteligencia artificial, robótica, centros de datos y sistemas espaciales, con las que Musk busca reducir la dependencia de fabricantes externos y garantizar suministro para compañías como Tesla, xAI y Starlink.

La primera fase de Terafab fue presentada oficialmente ante autoridades de Grimes County, Texas. Según documentos citados por The New York Times, SpaceX solicitará beneficios fiscales durante junio para avanzar con la construcción del complejo industrial.

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Musk había anticipado el proyecto en marzo, cuando advirtió que la demanda futura de chips para inteligencia artificial podría superar la capacidad global de producción. Aunque reconoció el trabajo de fabricantes como TSMC y Samsung, planteó la necesidad de desarrollar infraestructura propia.

Terafab estará orientada a la fabricación de semiconductores avanzados y sistemas de computación de gran escala. El complejo también apunta a convertirse en un centro estratégico para las operaciones de xAI, la compañía de inteligencia artificial de Musk, además de alimentar proyectos vinculados a Tesla y SpaceX.

Dentro de Tesla, los chips son fundamentales para el desarrollo de conducción autónoma y robots humanoides. En paralelo, SpaceX depende de sistemas de procesamiento avanzados para Starlink y futuros proyectos espaciales, mientras que xAI requiere cada vez más capacidad de cálculo para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Todo lo que busca Elon Musk en su nuevo mega proyecto

X IA elon musk

El proyecto también incluirá una alianza con Intel para diseñar y ensamblar chips de ultraalto rendimiento. La participación de Intel aparece como una oportunidad para que la empresa estadounidense recupere terreno frente al avance de Nvidia y otros fabricantes dominantes en el mercado de IA.

La construcción de una planta de semiconductores de este nivel suele demandar entre tres y cinco años y costos que rondan entre U$S 10.000 y U$S 30.000 millones por instalación. Musk, sin embargo, aseguró que Terafab busca convertirse en “el esfuerzo de construcción de chips más épico de la historia”.

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En paralelo, SpaceX continúa expandiendo su infraestructura de inteligencia artificial. La compañía confirmó recientemente un acuerdo con Anthropic para utilizar la capacidad total del centro de datos Colossus 1 en Memphis, equipado con más de 220.000 chips Nvidia.

Aunque Terafab todavía depende de aprobaciones regulatorias y financiamiento, el proyecto ya genera expectativa dentro de la industria tecnológica. Analistas del sector consideran que la planta podría modificar el equilibrio global del mercado de semiconductores y consolidar la estrategia de Musk de integrar inteligencia artificial, infraestructura y espacio bajo un mismo ecosistema industrial.

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