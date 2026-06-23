Por qué las persianas de madera exterior mantienen la casa más fresca que cualquier persiana de dentro

Las persianas de madera exterior trabajan justo en el punto contrario. Al estar colocadas por fuera, interceptan la radiación solar antes de que toque el vidrio. El sol calienta la madera y el aire que queda entre la persiana y la ventana, no el interior de la vivienda.

Esa diferencia de posición lo cambia todo. Es la misma lógica por la que da menos calor sentarse bajo la sombra de un árbol que detrás de una ventana cerrada al sol: lo que importa es dónde se frena la radiación

La madera, un aislante natural

A la ventaja de la posición exterior se suma la del material. La madera es un aislante térmico natural: absorbe poco calor y lo transmite despacio, al revés que el metal, que se calienta enseguida y lo cede al instante

Una lama de madera expuesta al sol no se convierte en una plancha ardiente como puede ocurrir con otros materiales. Mantiene una temperatura más templada y no recalienta el aire de alrededor, lo que ayuda a que la zona de la ventana se mantenga más fresca durante las horas críticas del día

Por eso las persianas de madera exterior no solo dan sombra, sino que además no devuelven el calor acumulado hacia la casa al caer la tarde, como sí hacen las superficies metálicas tras un día entero al sol.

Sombra sin renunciar a la luz ni al aire

La gran virtud de la persiana de madera exterior tradicional, de lamas, es que no obliga a elegir entre frescor y luz. Sus tablillas dejan pasar el aire y una claridad tamizada incluso cuando está bajada.

Eso permite tener la habitación en penumbra fresca sin quedarse completamente a oscuras ni cortar la ventilación. El aire circula entre las lamas, la luz entra filtrada y el sol directo se queda fuera. Es el equilibrio que persiguen tantas casas en verano y que pocas soluciones logran a la vez.

Regulándola a media altura se afina todavía más: se bloquea el sol más bajo y rasante de primera y última hora, que es el que más molesta, mientras se mantiene una corriente de aire por debajo. La casa respira y se mantiene en sombra al mismo tiempo

Ese hueco de aire que queda entre la persiana de madera exterior y el cristal es, además, una pequeña cámara que actúa de colchón térmico. El aire caliente que se forma ahí se disipa hacia arriba en lugar de empujar contra la ventana, de modo que el calor encuentra una barrera más antes de poder entrar

Por qué funcionan tan bien en el clima mediterráneo

No es casualidad que estas persianas formen parte del paisaje de las fachadas del Levante y de buena parte del sur. Son una respuesta perfeccionada durante generaciones a un clima de veranos largos, sol intenso y necesidad constante de sombra ventilada

En una vivienda orientada al sur o al oeste, donde el sol castiga durante horas, las persianas de madera exterior reducen de forma notable la temperatura que alcanza la habitación. Y lo hacen sin consumir nada: no son un aparato, son una barrera pasiva que trabaja sola mientras el sol gira

Frente al aire acondicionado, que enfría a base de gasto eléctrico, esta protección actúa antes de que el problema aparezca. Cuanto menos calor entra, menos hay que enfriar después, y eso se nota tanto en el confort como en la factura a final de mes. En las noches de verano, además, esa fachada que no se ha recalentado durante el día ayuda a que la casa pierda antes el calor acumulado y se duerma mejor

Una protección que también es fachada

Más allá de lo funcional, hay un componente estético que conviene no pasar por alto. La madera aporta a la fachada una calidez y una textura que difícilmente igualan otros materiales, y envejece con un carácter propio que muchos buscan precisamente por eso

Una vivienda con persianas de madera exterior gana en personalidad y en valor percibido. La protección solar deja de ser un elemento puramente técnico para convertirse en parte de la imagen de la casa, integrada con naturalidad en el conjunto.

Es esa doble condición, la de proteger del calor y la de embellecer, la que explica que sigan eligiéndose hoy incluso en obra nueva, donde no faltan alternativas más modernas pero menos nobles.

Un detalle que mucha gente pasa por alto

El rendimiento de estas persianas no depende solo de tenerlas, sino de usarlas en el momento adecuado. Bajadas durante las horas de sol fuerte y recogidas al caer la tarde, cuando refresca, aprovechan al máximo su capacidad de proteger sin oscurecer la casa de forma innecesaria

El error habitual es tratarlas como una persiana cualquiera y dejarlas siempre igual. Acompañar el sol a lo largo del día, sobre todo en las fachadas que más calor reciben, multiplica el efecto de las persianas de madera exterior y convierte una buena instalación en una solución realmente eficaz

La pregunta que conviene hacerse este verano

Antes de pensar en cómo enfriar la casa una vez que el calor ya está dentro, merece la pena mirar la fachada y preguntarse por dónde está entrando ese calor. La mayoría de las veces, la respuesta está en las ventanas que reciben el sol de pleno sin nada que lo frene por fuera

Quien ya ha vivido un verano con las ventanas protegidas por madera por el exterior lo resume siempre igual: la diferencia al entrar en casa se nota desde el primer día. ¿Y si la forma más sencilla de pasar mejor el verano no estuviera dentro, sino en lo que pones por fuera de tus ventanas?