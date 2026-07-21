Presentaron un robot humanoide capaz de cambiar su batería sin intervención humana

Según UBTECH, todo el procedimiento demora menos de tres minutos, gracias a su arquitectura de doble batería, por la cual el robot puede mantenerse encendido durante el intercambio, ya que uno de los módulos continúa suministrando energía mientras el otro es sustituido.

El sistema también puede alternar entre un modo de funcionamiento con una o dos baterías. Para tomar esa decisión, analiza el nivel de carga restante y la prioridad de la tarea en ejecución, lo que permite reducir interrupciones y extender los períodos de operación.

Pese a su grado de autonomía, el Walker S2 depende de un entorno especialmente diseñado para funcionar. El reemplazo de baterías solo puede realizarse en estaciones compatibles y con módulos estandarizados desarrollados para ese modelo.

El humanoide está preparado para levantar objetos de hasta 15 kilos y manipular piezas ubicadas desde el suelo hasta una altura de 1,8 metros. Además, cuenta con una estructura capaz de girar la cintura hasta 162 grados hacia ambos lados, inclinarse y agacharse para trabajar en espacios originalmente concebidos para operarios humanos.

En la cabeza incorpora un sistema de visión binocular basado en cámaras RGB, que le permite calcular profundidades, identificar objetos y coordinar el movimiento de sus brazos dentro del entorno industrial.

“Hasta ahora, muchos sistemas robóticos podían automatizar tareas, pero seguían necesitando personas para mantener su continuidad: recarga, supervisión, pausas operativas o reemplazo de componentes. Cuando esa dependencia comienza a desaparecer, cambia por completo la ecuación de productividad, costos y escalabilidad”, sostuvo Fabio Budris Klaz, especialista en inteligencia artificial e innovación en un post en LinkedIn. El experto agregó que la creciente autonomía no implica la desaparición del factor humano, sino una redefinición de su papel hacia funciones vinculadas con la supervisión, la toma de decisiones y la responsabilidad sobre estos sistemas.