Toyota Argentina elige a ABB para la carga de sus vehículos electrificados

“La relación de Toyota con sus clientes es a largo plazo. Por eso, cuando lanzamos nuestros primeros vehículos enchufables elegimos a un partner con trayectoria y respaldo. Las soluciones de ABB nos permite acompañar a nuestros clientes en la carga de los nuevos Toyota RAV4 PHEV (Híbrido Enchufable) y bZ4X, nuestro primer eléctrico 100%. Era fundamental para nosotros dar este paso con un partner que aporte respaldo tecnológico, seguridad y confiabilidad", afirmó Andrés Massuh, director Comercial de Toyota y Lexus Argentina.

Las soluciones residenciales seleccionadas por Toyota fueron desarrolladas para ofrecer una experiencia de carga simple, intuitiva y segura, combinando altos estándares internacionales de calidad y seguridad con funcionalidades de conectividad y gestión inteligente de energía para acompañar las necesidades presentes y futuras de los usuarios.

20 años de experiencia

ABB a través de su división E-mobility, partner elegido por además operadores de redes de carga energética vehicular, y empresas de transporte pública y privada (terrestres y marítimas) a nivel mundial, cuenta con más de 20 años de experiencia en infraestructura de carga y ha vendido más de un millón de cargadores para vehículos eléctricos en más de 85 mercados.