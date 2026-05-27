Desarrollan un Robot quirúrgico que cambia hasta cinco funciones en menos de un segundo

La estructura del robot combina materiales blandos basados en silicona, como PDMS y Ecoflex, con partículas magnéticas microscópicas que reaccionan a estímulos externos. El núcleo del sistema funciona mediante un módulo magnético que puede cambiar su orientación para activar distintas herramientas y funciones según la necesidad del procedimiento.

Uno de los principales desafíos técnicos fue evitar que el robot actuara como un único imán rígido. Para resolverlo, el equipo diseñó regiones independientes dentro de la estructura capaces de responder por separado a diferentes señales magnéticas. Además, incorporaron un sexto grado de libertad, que permite al dispositivo girar sobre su eje longitudinal para mejorar la maniobrabilidad en espacios reducidos.

Las pruebas de laboratorio se realizaron sobre hígado de pollo y materiales de gelatina utilizados para simular tejidos biológicos blandos. Durante los ensayos, el robot logró cortar tejido, transportar partículas equivalentes a medicamentos, recolectar muestras y aplicar calor localizado mediante inducción magnética.

Robot Sibgapur 3 Las pruebas en laboratorio demostraron su eficacia en tejidos biológicos.

Los investigadores consideran que esta última función podría resultar especialmente útil para tratamientos oncológicos basados en hipertermia magnética, una técnica experimental que busca destruir células tumorales mediante calor aplicado de forma precisa.

El equipo también evaluó la seguridad biológica del dispositivo. Para ello, expuso el robot a células de piel humana y comprobó que más del 99% permanecieron viables tras el contacto, un indicador de baja toxicidad en condiciones de laboratorio.

Actualmente, los investigadores trabajan en integrar el sistema con tecnologías de imágenes médicas y sensores de navegación para mejorar el control del robot dentro del cuerpo humano. Además, comenzaron colaboraciones con cirujanos para estudiar posibles aplicaciones clínicas y adaptar el dispositivo a procedimientos médicos reales.

El desarrollo abre una nueva línea de investigación en robótica médica miniaturizada, un área que busca reducir la invasividad de las cirugías y aumentar la precisión de los tratamientos. Aunque todavía se encuentra en fase experimental, el proyecto de la universidad singapurense apunta a combinar múltiples herramientas quirúrgicas en dispositivos capaces de operar dentro del organismo con un nivel de control cada vez más sofisticado.