La búsqueda del “amor” en el terreno online resulta en experiencias diversas: desde encuentros de una noche por sexo hasta noviazgos, como el que concretó el artista Ricky Martin, quien conoció a su actual novio, el pintor Jwan Yosef, por Instagram.

Pero si bien las apps de citas facilitaron en un comienzo el contacto con personas vedado tal vez por “timidez o miedo al rechazo”, se pueden convertir en “generadoras de ansiedad” cuando se depositan tantas expectativas, explicó a la agencia de noticias Télam Santiago Escary, médico psiquiatra y sexólogo clínico.

Es más bien “el azar” el que suele jugar el rol definitorio en este tipo de experiencias, agregó el especialista.

Una encuesta realizada en 2019 por las plataformas estadounidenses Axios y Survey Monkey reveló que un 50% de personas de entre 18 y 34 años describió su experiencia con citas online como “entretenidas"; mientras que un 37% de entre 35 y 64 años las calificó como “decepcionante”.

En tanto que su uso aumenta un 20% en el Día De San Valentín, que se festeja cada 14 de febrero, según un informe de la aplicación de citas Blind Love, con sede en Miami.

Para la psicoanalista Silvia Muñiz “lo que suele pasar con estas apps es que hay mucha facilidad de mostrar quién nos gustaría ser (como los filtros en las fotos), en lugar de quiénes somos”.

La especialista explicó que la frustración que sienten las personas al no encontrar lo que buscan no radica tanto en la app, sino en apuntar a “ideales de parejas, sin comprender el concepto de que la relación se construye de a dos”.

De hecho “'¿Qué es el amor'", es la pregunta más popular en relación con el Día De San Valentín, fecha en la que también se buscan desde “'cómo besar bien'” hasta “'¿cómo pedir perdón a una pareja'", reveló un reciente informe de Google sobre el “'romance'” (ver recuadro).

El beneficio de estas aplicaciones son “las facilidades que te brindan porque desde tu casa y en dos minutos podés encontrar a alguien, pero el tema es que eso te genera una gran cantidad de ofertas. Es como un río lleno de pescados que te juega en contra, porque a mí me disminuyó la capacidad de amar”, afirma uno de los usuarios.

En este sentido, Escary explicó que “la desventaja de este tipo de apps es el distanciamiento a nivel personal y de las emociones que crea, porque es como ir un supermercado y elegir si me gusta o no me gusta, lo cual trae una serie de falsas expectativas”.

Muñiz sintetizó que “la mejor forma de conocer a alguien, no importa si es en una app o en un gimnasio, es mostrarse de una forma sincera”.