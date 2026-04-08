Windows 10 se queda sin soporte y Microsoft impulsa la actualización nueva a Windows 11

Para quienes no pueden migrar, ya sea por limitaciones de hardware, existe la opción de pagar por soporte extendido o directamente cambiar el equipo. En muchos casos, computadoras más antiguas no cumplen con los requisitos técnicos que exige Windows 11.

En paralelo, Microsoft acelera la adopción de la versión 25H2 de Windows 11, que se instala de manera progresiva. Esto significa que no todos los equipos reciben la actualización al mismo tiempo, ya que el sistema evalúa automáticamente cuándo cada dispositivo está listo para actualizarse.

Qué cambia con la nueva actualización de Windows 11

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La versión "25H2" introduce mejoras vinculadas a inteligencia artificial, un conjunto de tecnologías que permite al sistema automatizar tareas, optimizar el rendimiento y ofrecer funciones más avanzadas, como asistencia en tiempo real o mejoras en la gestión de archivos.

Además, incorpora mayor seguridad mediante parches constantes, que son pequeñas actualizaciones destinadas a corregir fallas y evitar ataques. También mejora la estabilidad del sistema, corrigiendo problemas detectados en versiones anteriores.

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La actualización es obligatoria en muchos casos. Los usuarios pueden postergarla por un tiempo limitado, pero una vez cumplido ese plazo, el sistema se instalará automáticamente. Esto responde a la necesidad de mantener todos los equipos protegidos con las últimas herramientas disponibles.

El despliegue genera cierta resistencia entre usuarios que prefieren controlar cuándo actualizar. Sin embargo, Microsoft sostiene que esta política busca reducir riesgos y evitar que equipos queden expuestos por utilizar versiones obsoletas.