Tecnología |

"Milagro científico": una mujer argentina con discapacidad volvió a caminar gracias a la tecnología china

Una argentina que no podía caminar logró ponerse de pie y dar pasos por sí sola con la ayuda de un exoesqueleto robótico desarrollado en China. El emotivo momento ocurrió en la Feria de Cantón y quedó registrado en video.

Una mujer argentina protagonizó un verdadero “milagro científico” al volver a caminar gracias a un exoesqueleto robótico desarrollado en China, durante una demostración en la Feria de Cantón.

21 Mao Ning on X At the Canton Fair an Argentine woman with a

El hecho fue difundido por Mao Ning, portavoz de la Cancillería china, quien compartió en redes sociales un video en el que se ve a la mujer ponerse de pie y dar pasos por sus propios medios con la ayuda del dispositivo.

“¿Lo mejor? Más tarde le regalaron el dispositivo”, destacó la funcionaria al compartir las imágenes del emotivo episodio, que rápidamente se viralizó.

Embed

El caso volvió a poner en foco los avances en robótica aplicada a la rehabilitación y asistencia motriz, una tecnología que abre nuevas posibilidades para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados