"Milagro científico": una mujer argentina con discapacidad volvió a caminar gracias a la tecnología china

El hecho fue difundido por Mao Ning, portavoz de la Cancillería china, quien compartió en redes sociales un video en el que se ve a la mujer ponerse de pie y dar pasos por sus propios medios con la ayuda del dispositivo.

“¿Lo mejor? Más tarde le regalaron el dispositivo”, destacó la funcionaria al compartir las imágenes del emotivo episodio, que rápidamente se viralizó.

Embed At the Canton Fair, an Argentine woman with a disability stood on her feet and walked again using China’s self-developed exoskeleton robot. The best part? She was later gifted the device. pic.twitter.com/NiIjkXyuaj — Mao Ning (@SpoxCHN_MaoNing) April 23, 2026

El caso volvió a poner en foco los avances en robótica aplicada a la rehabilitación y asistencia motriz, una tecnología que abre nuevas posibilidades para personas con discapacidad o movilidad reducida.