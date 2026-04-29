"Milagro científico": una mujer argentina con discapacidad volvió a caminar gracias a la tecnología china

Una argentina que no podía caminar logró ponerse de pie y dar pasos por sí sola con la ayuda de un exoesqueleto robótico desarrollado en China. El emotivo momento ocurrió en la Feria de Cantón y quedó registrado en video.
Una mujer argentina protagonizó un verdadero “milagro científico” al volver a caminar gracias a un exoesqueleto robótico desarrollado en China, durante una demostración en la Feria de Cantón.
El hecho fue difundido por Mao Ning, portavoz de la Cancillería china, quien compartió en redes sociales un video en el que se ve a la mujer ponerse de pie y dar pasos por sus propios medios con la ayuda del dispositivo.
“¿Lo mejor? Más tarde le regalaron el dispositivo”, destacó la funcionaria al compartir las imágenes del emotivo episodio, que rápidamente se viralizó.
El caso volvió a poner en foco los avances en robótica aplicada a la rehabilitación y asistencia motriz, una tecnología que abre nuevas posibilidades para personas con discapacidad o movilidad reducida.