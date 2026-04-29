La marca china Dreame presentó en EEUU un superdeportivo impulsado por cohetes

De acuerdo con la compañía, el sistema puede responder en apenas 150 milisegundos y alcanzar un empuje máximo de 100 kilonewtons, lo que le permite pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 0,9 segundos, superando incluso los límites de adherencia de los neumáticos actuales.

La firma prevé iniciar la fabricación del superdeportivo en 2027. Además, ya había anunciado una alianza con BNP Paribas y proyecta construir una planta automotriz en Berlín para impulsar su expansión dentro del sector.