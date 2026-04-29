La marca china Dreame presentó en EEUU un superdeportivo impulsado por cohetes

El vehículo está propulsado por dos cohetes, que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en solo 0,9 segundos. ¡Habrá que desarrollar neumáticos apropiados para tolerar semejante aceleración!
Dreame Technology, una firma tecnológica china reconocida a nivel mundial por sus aspiradoras, mostró en Estados Unidos un superdeportivo de ultra alto rendimiento con la intención de conquistar al mercado internacional.
La empresa dio a conocer el prototipo del vehículo, denominado Nebula Next 01 Jet Edition, durante un evento realizado el lunes en San Francisco. La exhibición marcó un paso clave en el desembarco de la compañía en la industria automotriz.
El modelo conceptual incorpora dos motores de propulsión sólida desarrollados especialmente para llevar la aceleración a niveles inéditos en vehículos de calle.
De acuerdo con la compañía, el sistema puede responder en apenas 150 milisegundos y alcanzar un empuje máximo de 100 kilonewtons, lo que le permite pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 0,9 segundos, superando incluso los límites de adherencia de los neumáticos actuales.
La firma prevé iniciar la fabricación del superdeportivo en 2027. Además, ya había anunciado una alianza con BNP Paribas y proyecta construir una planta automotriz en Berlín para impulsar su expansión dentro del sector.
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