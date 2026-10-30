La iniciativa tiene antecedentes en acuerdos anunciados en mayo entre Spotify y Universal Music. Según informó la revista especializada Music Week, ambas compañías avanzaron entonces en una licencia para desarrollar un complemento de pago basado en inteligencia artificial generativa, destinado a la creación de covers y remezclas de artistas participantes.

La herramienta estará limitada a versiones y remezclas con IA, por lo que no permitirá crear obras completamente nuevas. Cada producción incluirá un enlace a la canción y al artista originales. Además, el servicio se ofrecerá como un complemento de pago para los usuarios Premium.

La participación de los músicos será voluntaria. Believe y su plataforma TuneCore implementarán un sistema de consentimiento en dos etapas: primero, los artistas decidirán si aceptan ser considerados para programas de inteligencia artificial y, luego, si quieren participar específicamente en la propuesta de Spotify. La misma posibilidad de quedar afuera se aplicaría a los músicos representados por otros sellos, incluso cuando sus compañías hayan firmado acuerdos.

Spotify y Universal mantienen reuniones con artistas para convencerlos de habilitar sus canciones. De acuerdo con el reporte, conseguir el interés de grandes figuras actuales resultó más complicado que atraer a algunos músicos veteranos. Sin embargo, el co-CEO Gustav Söderström señaló durante la presentación de resultados del segundo trimestre que la empresa podría avanzar sin el respaldo de todas las grandes discográficas.

La competencia también explora alternativas vinculadas con las remezclas. Universal Music licenció parte de su catálogo a ElevenLabs para una plataforma destinada a versiones creadas por fans, mientras que Deezer presentó una herramienta de remezclas que no utiliza inteligencia artificial.

En paralelo, Spotify cerró el tercer trimestre de 2026 con 306 millones de suscriptores Premium y 788 millones de usuarios activos mensuales, un crecimiento interanual del 9% y el 11%, respectivamente. América Latina representó el 24% de los suscriptores pagos y el 21% de los usuarios activos. La compañía registró ingresos por 5.000 millones de euros, un aumento interanual del 16%, y un beneficio operativo de 672 millones de euros. En ese contexto, Söderström sostuvo que los agentes de inteligencia artificial pueden liberar tiempo para el entretenimiento, en lugar de reemplazarlo: «Nadie le pide a un agente que le resuma una canción».