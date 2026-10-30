Tras detectar las operaciones, Binance y otras entidades vinculadas al ecosistema cripto trabajaron para identificar y bloquear parte de los fondos. En ese proceso se informaron distintas cifras sobre el dinero congelado, aunque los reportes mencionaron montos de miles de millones de dólares.

La empresa también aseguró que se mantiene comprometida a responder por el total de las pérdidas. La declaración de su CEO apunta a que Binance utilizará sus propios recursos para cubrir el dinero sustraído, independientemente de cuánto pueda recuperarse durante la investigación.

Por su parte, la firma de análisis blockchain TRM Labs señaló que el ataque podría estar relacionado con TraderTraitor, un grupo de ciberdelincuentes norcoreanos. La atribución forma parte de las hipótesis sobre la autoría del robo y no representa, por sí sola, una confirmación definitiva de quiénes estuvieron detrás de las operaciones.

Los investigadores continúan siguiendo el recorrido de los activos digitales y analizando los movimientos registrados en la red. El objetivo es determinar cómo se produjo el acceso a los sistemas, establecer el destino de los fondos y precisar qué parte del dinero sustraído pudo ser recuperada o congelada.