Las configuraciones avanzadas quedarán agrupadas en una página secundaria, a la que se accederá desde un nuevo enlace en la pantalla principal. Allí se podrán modificar la frecuencia de los respaldos automáticos, la inclusión de videos y las opciones relacionadas con el cifrado.

En Android, el menú también permitirá consultar la cuenta de Google vinculada a las copias y acceder a herramientas para administrar el espacio utilizado en Google Drive. En iPhone, la interfaz incorporará una opción para desactivar las copias de seguridad en iCloud. El cambio reorganiza el acceso a las funciones existentes, en lugar de eliminarlas.

La principal novedad para Android será el apartado denominado “Copias de seguridad anteriores”. Desde esa sección, los usuarios podrán identificar respaldos que ya no necesitan y eliminar aquellos que estén duplicados o hayan quedado obsoletos. La herramienta puede resultar útil para quienes cambiaron de teléfono o restauraron WhatsApp en varias ocasiones.

Antes de borrar una copia, será importante verificar cuál es la más reciente y comprobar que conserva las conversaciones que se desean recuperar. Una vez eliminado un respaldo antiguo, ya no será posible utilizarlo para restaurar los chats vinculados a esa copia, por lo que la limpieza del almacenamiento requiere precaución.

WhatsApp también contempla una alternativa para respaldar el historial de conversaciones mediante su propio almacenamiento en la nube. Sin embargo, esa posibilidad todavía se encuentra en una fase temprana de prueba y no está disponible de manera general para todos los usuarios.

La nueva pantalla ya comenzó a aparecer entre algunos participantes de los programas beta de Android e iOS, así como en determinados usuarios de la versión estable más reciente. La distribución es gradual, por lo que el rediseño puede no estar disponible todavía en todos los dispositivos.

Por el momento, WhatsApp no comunicó una fecha para completar el despliegue. Mientras la actualización llega a todos los usuarios, mantener una copia reciente y revisar que el respaldo se haya realizado correctamente sigue siendo fundamental para evitar la pérdida de conversaciones al cambiar o reiniciar un teléfono.