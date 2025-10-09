La Honda CR-V celebra 30 años de éxitos

Las ventas acumuladas superan los 15 millones de unidades. Se comercializa en 150 países. Honda Motor de Argentina comercializó todas las generaciones del modelo.
Honda celebra el 30º aniversario de la CR-V, su SUV global más emblemático, lanzado en 1995. Desde sus orígenes en Japón, este modelo se convirtió en un referente y hoy se comercializa en 150 países, acumulando más de 15 millones de unidades vendidas en todo el mundo.
Desarrollada bajo el concepto “Creative Mover”, la CR-V -cuyas siglas significan Comfortable Runabout Vehicle- fue concebida para ofrecer una nueva experiencia de conducción urbana, un vehículo cómodo para el uso diario y con las capacidades de un todoterreno ligero.
A lo largo de estas tres décadas, el modelo evolucionó para adaptarse a las necesidades de cada época y región, manteniendo siempre su esencia de ofrecer confort, versatilidad y confiabilidad.
En julio de 2024, Honda presentó la CR-V e:FCEV, el primer vehículo de celda de combustible con capacidad de carga enchufable desarrollado por un fabricante japonés. Un mes después, la CR-V alcanzó el hito histórico de 15 millones de unidades vendidas a nivel global.
Durante la última década (2015-2024), este modelo se consolidó como el más vendido de Honda en el mundo, posicionándose como un pilar clave dentro de la gama SUV de la marca. En 2022, se lanzó la sexta generación, equipada con el sistema híbrido e:HEV, que combina eficiencia, confort interior y una experiencia de manejo ágil y refinada. Este modelo fue muy bien recibido en Norteamérica y China, y próximamente será lanzado en Japón. Antes de su llegada al mercado, el prototipo de la CR-V e:HEV será exhibido en el Japan Mobility Show 2025.
La CR-V en Argentina
Honda Motor de Argentina comercializó la CR-V desde su primera hasta su actual generación (sexta), acompañando su evolución global. Hoy, la New CR-V se ofrece en tres versiones: LX, EX y EXL, y cuenta con un diseño disruptivo, tecnología de punta, y gran equipamiento de seguridad que incluye el avanzado sistema de seguridad Honda SENSING®.
Además, está disponible en el mercado local la CR-V Advanced Hybrid, que incorpora la exclusiva tecnología e:HEV de Honda y responde a uno de los objetivos globales de la compañía para el 2050 -alcanzar cero emisiones de carbono en todos los productos y actividades corporativas-. Este modelo incluye el paquete exclusivo de la marca, Honda SENSING®, en una versión evolucionada, proporcionando un alto nivel de seguridad y confort al conductor.
