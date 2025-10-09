La Honda CR-V celebra 30 años de éxitos

Desarrollada bajo el concepto “Creative Mover”, la CR-V -cuyas siglas significan Comfortable Runabout Vehicle- fue concebida para ofrecer una nueva experiencia de conducción urbana, un vehículo cómodo para el uso diario y con las capacidades de un todoterreno ligero.

A lo largo de estas tres décadas, el modelo evolucionó para adaptarse a las necesidades de cada época y región, manteniendo siempre su esencia de ofrecer confort, versatilidad y confiabilidad.

En julio de 2024, Honda presentó la CR-V e:FCEV, el primer vehículo de celda de combustible con capacidad de carga enchufable desarrollado por un fabricante japonés. Un mes después, la CR-V alcanzó el hito histórico de 15 millones de unidades vendidas a nivel global.

Durante la última década (2015-2024), este modelo se consolidó como el más vendido de Honda en el mundo, posicionándose como un pilar clave dentro de la gama SUV de la marca. En 2022, se lanzó la sexta generación, equipada con el sistema híbrido e:HEV, que combina eficiencia, confort interior y una experiencia de manejo ágil y refinada. Este modelo fue muy bien recibido en Norteamérica y China, y próximamente será lanzado en Japón. Antes de su llegada al mercado, el prototipo de la CR-V e:HEV será exhibido en el Japan Mobility Show 2025.

Evolución histórica de la CR-V

Debutó en Japón como parte de la iniciativa “Creative Mover”, incorporando detalles innovadores como una mesa plegable integrada al piso de carga. En 1997 inició sus ventas en EE. UU. y rápidamente se expandió a Europa y Asia. Primera generación (1995):

Segunda generación (2001): Mejoró el espacio interior y la funcionalidad, expandiendo su presencia a nuevos mercados como China, reforzando su carácter como SUV global.

Tercera generación (2006): Introdujo un diseño más estilizado, motores i-VTEC de 2,4 L y suspensiones renovadas, elevando el confort y el desempeño.

Cuarta generación (2011): Incorporó mejoras aerodinámicas, mayor eficiencia en el consumo y más espacio interior. Ese año, las ventas globales alcanzaron los 5 millones de unidades .

Quinta generación (2016): Se presentó por primera vez la versión híbrida con el sistema SPORT HYBRID i-MMD. Además, Honda SENSING® se convirtió en equipamiento estándar en todas las versiones en Japón. En 2018, las ventas globales superaron los 10 millones.

Sexta generación (2022): Su diseño se actualizó, el espacio se optimizó y el sistema híbrido e:HEV reforzó su perfil tecnológico y ecológico.

Su diseño se actualizó, el espacio se optimizó y el sistema híbrido e:HEV reforzó su perfil tecnológico y ecológico. CR-V e:FCEV (2024): Esta versión combina la utilidad típica de un SUV con tecnología de celda de combustible y carga enchufable, respondiendo a las demandas de una movilidad más sostenible.

La CR-V en Argentina

Honda Motor de Argentina comercializó la CR-V desde su primera hasta su actual generación (sexta), acompañando su evolución global. Hoy, la New CR-V se ofrece en tres versiones: LX, EX y EXL, y cuenta con un diseño disruptivo, tecnología de punta, y gran equipamiento de seguridad que incluye el avanzado sistema de seguridad Honda SENSING®.

Además, está disponible en el mercado local la CR-V Advanced Hybrid, que incorpora la exclusiva tecnología e:HEV de Honda y responde a uno de los objetivos globales de la compañía para el 2050 -alcanzar cero emisiones de carbono en todos los productos y actividades corporativas-. Este modelo incluye el paquete exclusivo de la marca, Honda SENSING®, en una versión evolucionada, proporcionando un alto nivel de seguridad y confort al conductor.