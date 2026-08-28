¿Twitter podría volver? Un exempleado lanza una nueva red social para recuperar la marca

Operation Bluebird, fundada entre otros por un exasesor jurídico de Twitter, lanzó la plataforma tras una disputa con X por el uso de la marca y los derechos sobre el nombre.
"Operation Bluebird" (Operación Pájaro Azul si lo llevamos al español), una startup fundada entre otros por Stephen Coates, antiguo asesor jurídico jefe y miembro del consejo de administración de Twitter, lanzó esta semana Twitter.now, una nueva red social que busca recuperar parte de la identidad de la plataforma que Elon Musk compró y convirtió en X. El proyecto llega en medio de una disputa legal entre la startup y la compañía de Musk por el uso de las marcas Twitter y Tweet.
Coates anunció el lanzamiento en LinkedIn con el mensaje “Olvida X, el pájaro ha vuelto”. Sin embargo, la nueva plataforma no busca recrear exactamente el Twitter original, sino ofrecer una red social en la que los usuarios puedan decidir qué tipo de contenido aparece en sus cronologías, bajo el principio de “libertad de expresión, no de alcance”.
La iniciativa surgió después de la adquisición de Twitter por parte de Musk, el posterior cambio de nombre a X y el rediseño de la plataforma. En la página de inicio de Twitter.now, Operation Bluebird sostiene que busca recuperar una red social basada en la confianza y cuestiona las decisiones tomadas por el actual propietario de X.
La disputa por la marca comenzó en diciembre de 2025, cuando Operation Bluebird presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos una solicitud para anular las marcas Twitter y Tweet registradas por X. La startup argumentó que la compañía había abandonado esas marcas al eliminar la identidad de Twitter y reemplazarla por X, mientras que también solicitó registrar Twitter a su nombre.
X respondió con una demanda para intentar impedir el lanzamiento de la nueva plataforma y acusó a Operation Bluebird de infringir sus derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, la startup consiguió que un tribunal de distrito estadounidense considerara que existían argumentos para sostener que X había abandonado algunas de sus reclamaciones sobre las marcas Twitter y Tweet.
El juez Colm Connolly emitió una resolución provisional en la que señaló que X podría haber abandonado esas reclamaciones de propiedad intelectual. Esa decisión abrió la posibilidad de que Operation Bluebird avanzara con sus planes, aunque la disputa entre ambas compañías continúa.
Twitter.now se encuentra actualmente en una etapa de acceso anticipado. Los usuarios pueden registrarse como fundadores por 20 dólares para colaborar en la construcción y prueba de la plataforma, además de reservar nombres de usuario. La startup también solicita aportes de 40 dólares para quienes quieran sumarse a la disputa legal que mantiene contra X.
La nueva red social busca diferenciarse también por el control que ofrece sobre el contenido. Operation Bluebird trabaja en una función que permitirá a los usuarios regular la presencia de fuentes consideradas confiables o de poca confianza dentro de sus cronologías. La plataforma todavía no explicó cómo determinará ese nivel de confianza y señaló que se basará en la denominada Constitución de Birdhouse y en sus directrices comunitarias.
La compañía también plantea prohibir contenido ilegal, explotación infantil, amenazas de violencia, acoso, estafas y otras conductas dañinas. Según Operation Bluebird, esas políticas evolucionarán a medida que la plataforma crezca, en línea con su objetivo de construir un servicio basado en la confianza y la transparencia.
El lanzamiento de Twitter.now se produce en un escenario marcado por la aparición de alternativas a X y por el descontento de parte de los usuarios con los cambios introducidos desde la llegada de Musk.
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