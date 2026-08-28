¿Twitter podría volver? Un exempleado lanza una nueva red social para recuperar la marca

X respondió con una demanda para intentar impedir el lanzamiento de la nueva plataforma y acusó a Operation Bluebird de infringir sus derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, la startup consiguió que un tribunal de distrito estadounidense considerara que existían argumentos para sostener que X había abandonado algunas de sus reclamaciones sobre las marcas Twitter y Tweet.

El juez Colm Connolly emitió una resolución provisional en la que señaló que X podría haber abandonado esas reclamaciones de propiedad intelectual. Esa decisión abrió la posibilidad de que Operation Bluebird avanzara con sus planes, aunque la disputa entre ambas compañías continúa.

Twitter.now se encuentra actualmente en una etapa de acceso anticipado. Los usuarios pueden registrarse como fundadores por 20 dólares para colaborar en la construcción y prueba de la plataforma, además de reservar nombres de usuario. La startup también solicita aportes de 40 dólares para quienes quieran sumarse a la disputa legal que mantiene contra X.

La nueva red social busca diferenciarse también por el control que ofrece sobre el contenido. Operation Bluebird trabaja en una función que permitirá a los usuarios regular la presencia de fuentes consideradas confiables o de poca confianza dentro de sus cronologías. La plataforma todavía no explicó cómo determinará ese nivel de confianza y señaló que se basará en la denominada Constitución de Birdhouse y en sus directrices comunitarias.

La compañía también plantea prohibir contenido ilegal, explotación infantil, amenazas de violencia, acoso, estafas y otras conductas dañinas. Según Operation Bluebird, esas políticas evolucionarán a medida que la plataforma crezca, en línea con su objetivo de construir un servicio basado en la confianza y la transparencia.

El lanzamiento de Twitter.now se produce en un escenario marcado por la aparición de alternativas a X y por el descontento de parte de los usuarios con los cambios introducidos desde la llegada de Musk.