Cómo detectar si una memoria USB está dañada y cuáles son las alternativas para reemplazarla

Otra señal de alerta proviene del propio sistema operativo. Mensajes como "es necesario reparar la unidad" o advertencias sobre errores en el dispositivo suelen indicar la existencia de sectores dañados o inconsistencias en el sistema de archivos que requieren atención inmediata.

La velocidad de transferencia también funciona como un indicador del estado de la memoria. Si copiar o abrir archivos demora mucho más de lo habitual, el problema podría estar relacionado con el desgaste de la memoria flash. Las herramientas de diagnóstico permiten medir el rendimiento y compararlo con las especificaciones originales del fabricante para determinar si existe una degradación significativa.

Cuando las fallas son intermitentes, los especialistas aconsejan utilizar programas específicos para analizar la integridad de la unidad. Estas aplicaciones, disponibles para Windows y Mac, permiten evaluar la salud del dispositivo, detectar errores y comprobar el estado de los sectores de almacenamiento. Antes de ejecutar cualquier prueba, se recomienda realizar una copia de seguridad de todos los archivos.

Si la memoria USB presenta daños permanentes o un funcionamiento inestable, existen alternativas con mayores prestaciones. Los SSD portátiles externos se consolidaron como el reemplazo más completo gracias a sus elevadas velocidades de transferencia, mayor capacidad de almacenamiento y una resistencia superior para el uso diario, aunque su costo suele ser más elevado.

Otra opción consiste en utilizar tarjetas SD o microSD junto con un lector compatible. Esta solución facilita el intercambio de archivos entre computadoras, cámaras, tablets y teléfonos, aunque el rendimiento dependerá de la velocidad de la tarjeta y su reducido tamaño incrementa el riesgo de pérdida.

Para quienes prefieren prescindir del almacenamiento físico, los servicios en la nube como Google Drive, OneDrive, Dropbox o iCloud permiten guardar y sincronizar archivos entre distintos dispositivos. Además de eliminar la dependencia de un pendrive, ofrecen acceso remoto a la información y reducen el riesgo de perder datos por fallas de hardware.