Un Robot-humanoide se desplomó durante una presentación

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y foros especializados. Incluso, el gesto del robot al levantar una de sus manos antes de ser retirado fue interpretado por muchos usuarios como una escena propia de una película de ciencia ficción, lo que amplificó aún más la repercusión del incidente.

Posteriormente, Qualcomm explicó que el comportamiento del humanoide respondió a una función denominada "caída segura". Este mecanismo se activa cuando el sistema detecta una interrupción de la comunicación y ordena un apagado controlado para minimizar riesgos y evitar movimientos impredecibles.

La empresa sostuvo que este tipo de protocolos forman parte del diseño de los robots autónomos modernos. La prioridad es garantizar la seguridad de las personas y proteger la integridad del propio equipo cuando ocurre un evento fuera de las condiciones normales de funcionamiento.

Los responsables del proyecto remarcaron que el episodio no debe interpretarse como una falla catastrófica, sino como la ejecución correcta de una medida preventiva. En ese sentido, señalaron que este tipo de situaciones también aporta información valiosa para perfeccionar los sistemas de respuesta y mejorar la confiabilidad de futuras generaciones de robots.

Los ingenieros involucrados en el desarrollo del 4NE-1 destacaron que las pruebas en escenarios reales permiten identificar oportunidades de mejora que no siempre aparecen durante los ensayos de laboratorio. Los datos obtenidos en incidentes como este sirven para optimizar los algoritmos y reforzar los mecanismos de seguridad.

El robot realizó la demostración utilizando la plataforma Qualcomm Dragonwing IQ10 Robotics, diseñada para robots humanoides y sistemas autónomos de alta complejidad. Según la compañía, el sistema ofrece una capacidad de procesamiento cercana a los 700 TOPS, una potencia orientada a ejecutar tareas de inteligencia artificial en tiempo real y ampliar las capacidades de la próxima generación de robots.