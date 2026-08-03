La Serie 1 de BMW incorpora la versión 118 BlackEdition

Además, el BlackEdition está configurado de serie con elementos y accesorios como el techo de cristal panorámico con apertura eléctrica, faros LED adaptativos, llantas de aleación de 18”, pantalla curva BMW Curved Display con tablero y display central digital, Parking Assistant (con asistentes de estacionamiento y de reversa, y cámara trasera con visión panorámica), climatizador automático bizona con salidas de ventilación traseras, acceso confort con apertura por proximidad, espejos plegables eléctricamente, cargador inalámbrico, y el paquete de servicios gratuitos BMW ConnectedDrive (que permite, entre otras cosas, realizar llamadas de emergencia y controlar funciones del vehículo a través de un celular), la variante 118 BlackEdition se ubica como la nueva puerta de entrada a la marca BMW.

Por último, debe destacarse que, con un precio de USD 45.900, esta versión se constituye como una de las opciones más lógicas y racionales que ofrece la marca BMW en Argentina. Está disponible con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros y se comercializa exclusivamente con detalles oscuros y color Solid Black en toda la red oficial concesionarios.