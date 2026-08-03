La Serie 1 de BMW incorpora la versión 118 BlackEdition

Con un completo equipamiento y atractivo precio de USD 45.900, la marca bávara suma una nueva opción en la gama de su exitoso modelo
El exitoso Serie 1 de BMW incorpora desde este lunes una nueva alternativa desarrollada sobre la base del BMW 118, denominada BlackEdition que, según destacó la empresa en un comunicado. "resalta por ofrecer una ventajosa relación precio-producto a partir de un completo equipamiento y un inmejorable posicionamiento".
Este modelo está equipado con el eficiente motor BMW TwinPower Turbo de 1.5 litros y tres cilindros (156 CV y 230 Nm.) con transmisión Steptronic de doble embrague y siete velocidades.
Además, el BlackEdition está configurado de serie con elementos y accesorios como el techo de cristal panorámico con apertura eléctrica, faros LED adaptativos, llantas de aleación de 18”, pantalla curva BMW Curved Display con tablero y display central digital, Parking Assistant (con asistentes de estacionamiento y de reversa, y cámara trasera con visión panorámica), climatizador automático bizona con salidas de ventilación traseras, acceso confort con apertura por proximidad, espejos plegables eléctricamente, cargador inalámbrico, y el paquete de servicios gratuitos BMW ConnectedDrive (que permite, entre otras cosas, realizar llamadas de emergencia y controlar funciones del vehículo a través de un celular), la variante 118 BlackEdition se ubica como la nueva puerta de entrada a la marca BMW.
Por último, debe destacarse que, con un precio de USD 45.900, esta versión se constituye como una de las opciones más lógicas y racionales que ofrece la marca BMW en Argentina. Está disponible con una garantía de tres años o 200.000 kilómetros y se comercializa exclusivamente con detalles oscuros y color Solid Black en toda la red oficial concesionarios.