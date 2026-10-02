Vaca Muerta: Pluspetrol y GyP obtienen aprobación del RIGI para una inversión de USD 12.400 millones

La relevancia de las inversiones que se realizarán tendrá un impacto favorable a nivel económico y social, beneficiando a la comunidad y a toda la cadena de valor de Rincón de Los Sauces y la región norte de la Provincia del Neuquén, donde se encuentran las operaciones mencionadas. Asimismo, este proyecto marcará un hito fundamental en el crecimiento de Pluspetrol ya que le permitirá multiplicar su producción, consolidándola como uno de los productores de petróleo y gas más importantes del país.

Acerca de Pluspetrol

Pluspetrol es una compañía de energía privada, internacional e independiente, con más de 45 años de experiencia en la exploración y producción de hidrocarburos. Tiene presencia en siete países: Argentina, donde es el cuarto productor de petróleo y sexto de gas; en Perú, donde, como operador de Camisea, es el primer productor de gas y de petróleo, en Ecuador, Estados Unidos y Países Bajos. Asimismo, está presente en Brasil a través de Gas Bridge Comercializadora (GBC) y en Uruguay con parques eólicos que representan el segundo mayor portafolio de generación de energía renovable privado del país.