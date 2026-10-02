Vaca Muerta: Pluspetrol y GyP obtienen aprobación del RIGI para una inversión de USD 12.400 millones

Las compañías impulsarán así el crecimiento de Bajo del Choique – La Invernada, con el objetivo de incrementar infraestructura para procesamiento, producción y evacuación de hidrocarburos en Neuquén.
El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobó el ingreso del proyecto presentado por las compañías Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), para el bloque Bajo del Choique – La invernada. La inclusión del proyecto mencionado, permitirá acelerar el desarrollo de este yacimiento que contempla una inversión de USD 12.400 millones en un plazo de 25 años y buscará alcanzar un nivel de producción que superará los 100.000 bbl/d mediante la construcción de 4 plantas de procesamiento, ductos de evacuación y perforación de más de 620 pozos horizontales.
“El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en plays no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo. Este régimen permite acelerar desarrollos, asimilando las condiciones económicas a las de otros países, incrementando la resiliencia y competitividad de Vaca Muerta en el escenario internacional. Es positivo que Argentina haya avanzado en un marco que fortalezca la seguridad jurídica y genere mejores condiciones para transformar el potencial de sus recursos en inversión, producción, empleo y exportaciones sostenidas en el tiempo”, señaló Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina, en el marco de la Argentina Week celebrada en París.
El proyecto aprobado abarca la construcción de 4 plantas de producción en distintas zonas del yacimiento. Estos activos acompañarán el ambicioso plan de Pluspetrol que, con la utilización de 3 equipos de perforación dedicados, perforará 41 pozos promedio por año, alcanzando niveles de más de 100.000 bbl/día.
“Valoramos el rol de la Provincia del Neuquén como un articulador clave para fortalecer el desarrollo y operación en el territorio. Destacamos su contribución a la gestión eficaz para facilitar inversiones y acompañar el desarrollo de los activos de forma tal de contribuir a que el crecimiento de Vaca Muerta genere valor integral para la provincia y el país”, concluyó Escuder.
La relevancia de las inversiones que se realizarán tendrá un impacto favorable a nivel económico y social, beneficiando a la comunidad y a toda la cadena de valor de Rincón de Los Sauces y la región norte de la Provincia del Neuquén, donde se encuentran las operaciones mencionadas. Asimismo, este proyecto marcará un hito fundamental en el crecimiento de Pluspetrol ya que le permitirá multiplicar su producción, consolidándola como uno de los productores de petróleo y gas más importantes del país.
Pluspetrol es una compañía de energía privada, internacional e independiente, con más de 45 años de experiencia en la exploración y producción de hidrocarburos. Tiene presencia en siete países: Argentina, donde es el cuarto productor de petróleo y sexto de gas; en Perú, donde, como operador de Camisea, es el primer productor de gas y de petróleo, en Ecuador, Estados Unidos y Países Bajos. Asimismo, está presente en Brasil a través de Gas Bridge Comercializadora (GBC) y en Uruguay con parques eólicos que representan el segundo mayor portafolio de generación de energía renovable privado del país.
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