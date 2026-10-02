Nace un nuevo gigante del cine y la televisión a partir de la fusión de Warner Bros y Paramount

La operación también concentrará algunas de las franquicias más reconocidas del cine y la televisión, entre ellas Harry Potter, El Señor de los Anillos, Game of Thrones y Misión Imposible. De esta manera, Skydance pasará a agrupar estudios, plataformas, canales y producciones que hasta ahora pertenecían a compañías diferentes.

Ellison asumirá como CEO de Skydance, mientras que Ynon Kreiz, exjefe de Mattel, ocupará el cargo de co-CEO. En un comunicado publicado en X, Ellison explicó que la elección del nombre busca mantener las identidades y los legados de Paramount y Warner Bros. sin reemplazarlos por una nueva marca corporativa.

“Paramount y Warner Bros. han moldeado la cultura por más de un siglo. Al combinarlos, no estamos reescribiendo la historia, sino que estamos equipando a estos icónicos estudios con un motor más potente”, señaló Ellison. Y agregó: “Juntos, somos Skydance: un espacio que prioriza la creatividad para contar historias audaces y de calidad”.

What once was the peak, is now just the beginning.



Paramount and Warner Bros. shaped over a century of culture. By combining them, we aren't rewriting history — we're equipping these iconic studios with a more powerful engine. Together, we are Skydance: a creative-first home for… pic.twitter.com/uInLRY3IrE — David Ellison (@ellisonskydance) October 2, 2026

El empresario también explicó los motivos detrás de la elección del nombre. “En primer lugar, al unir Paramount y Warner Bros., queríamos preservar lo que ha hecho que cada uno de estos estudios sea icónico. Ambos tienen identidades distintivas, legados extraordinarios y marcas que han conectado con el público durante generaciones. Nunca quisimos que una nueva identidad corporativa disminuyera, alterara o eclipsara a ninguno de los dos”, sostuvo.

La operación se concretará después de que David Ellison lograra superar el último impedimento para completar la adquisición de Warner Bros Discovery, por la que Paramount realizó una oferta de 111.000 millones de dólares. Con la aprobación judicial del acuerdo, Skydance quedó a las puertas de convertirse en el nuevo conglomerado que reunirá a Paramount y Warner Bros. bajo una misma estructura.