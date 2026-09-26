Rolando Figueroa a Prat Gay: "No comparto tus apreciaciones desde el Obelisco"

Más empleo y menos pobreza

El último dato del INDEC para el aglomerado Neuquén-Plottier también ubicó la pobreza en 19,6% durante el primer semestre de 2026, con una caída de 2,8 puntos respecto del semestre anterior. En el mismo período, la pobreza nacional llegó al 32,3% y la Patagonia al 28,4%.

Además, en el segundo trimestre de 2026, Neuquén-Plottier registró una desocupación del 3,2%, frente al 6,3% de la Patagonia y el 7,9% a nivel nacional. La tasa de empleo llegó al 48,9%.

Y entre 2023 y 2025 (gestión Figueroa) el empleo privado registrado neuquino aumentó alrededor de 7%, con unos 12.000 nuevos puestos de trabajo, mientras se radicaron 186 nuevas empresas.

Franco Colapinto y Alfonso Prat Gay (Foto publicada por el exministro de Economía en su cuenta de X)

Los datos de salarios privados, empleo, industria, consumo y pobreza revelan una provincia donde el crecimiento energético convive con una expansión de otras actividades.

Si bien la matriz exportadora continúa fuertemente concentrada en energía con Combustibles y Energía (el 98,2% del total y el petróleo crudo por sí solo representó el 92,4%). Pero la industria manufacturera está lejos de ser una actividad exclusivamente petrolera e impactó en crecimiento del empleo registrado con unos 2.000 puestos adicionales.

Esta semana, el gobierno de Figueroa compartió el logro de la gestión con los siguientes números: 1000 obras finalizadas, en marcha o licitadas que incluyen 1050 kilómetros de pavimentación de rutas (más de lo que se hizo en toda la historia del Neuquén) y 650 de repavimentación.

En materia de Seguridad, las inversiones incluyen un plan histórico de 45 obras con 38 mil metros cuadrados de infraestructura carcelaria y más de 670 nuevas plazas carcelarias. A ellos se suma los 100 mil metros cuadrados de escuelas y los 100 mil metros de infraestructura sanitarias invertidos en la provincia que comienza a saldar la “pesada herencia” de obras que se arrastraba de administraciones previas.

La mayor inversión en infraestructura por habitante de la Argentina

Cuando asumió el Gobierno, Figueroa estimó un déficit de infraestructura de 4 mil millones de dólares, el cual ya se redujo en un 25%. Hoy es la provincia del país con mayor inversión en infraestructura por habitante y la de mayor inversión en infraestructura educativa por alumno. Además, gracias al acompañamiento del sector hay 21.000 estudiantes becados, inédito incluso comparado con países de la región.

Finalmente, la provincia lanzó el “Neuquén Habita”, una política pública integral que recuperó el crédito para viviendas con tasas blandas, la construcción de soluciones habitacionales, lotes con servicios y los puso al servicio de los neuquinos. Así se trabaja en 32 mil soluciones habitacionales, con más de 450 millones de dólares invertidos en la gente.

Por último, cuando asumió la gestión hubo que ordenar la situación del Estado provincial, y en estos casi tres años se logró cancelar más del 45% de la deuda pública heredada y mejorar las evaluaciones tanto de las calificadoras internacionales como de las locales, permitiendo a Neuquén volver al mercado internacional al menor costo de financiamiento de cualquier distrito del país, para obtener fondos que son destinados íntegramente a seguir potenciando la inversión en obra pública.