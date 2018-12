El primero en desembarcar fue el popular Mortal Kombat X, disponible desde el pasado 7 de diciembre. El título de pelea presenta una nueva generación de luchadores, y un sistema de personalización de personajes que permitirá a los usuarios elegir entre movimientos especiales, ataques o armas que impactarán tanto en la estrategia como en el estilo de pelea de cada personaje.

Pro Evolution Soccer 2019 también está disponible para los usuarios de Xbox, para que todos puedan vivir la intensidad del futbol con recreaciones hiperrealistas de las mejores ligas.

Con nuevas actualizaciones propias del juego, la comunidad de Xbox Game Pass disfrutará de nuevos estadios, kits de equipo y una nueva gama de botines y pelotas de fútbol. Además, podrán competir en la próxima temporada del PES League, la competencia mundial oficial de Konami Deportes que busca premiar al mejor jugador de PES 2019.

Junto con el simulador de fútbol también llegó Spintires: Mudrunner, un título innovador que permite a los conductores manejar potentes autos todoterreno y hacerse camino en las rutas de Siberia. Esta travesía incluye recorridos adversos por el río y el barro, obstáculos y piedras en el camino difíciles de sortear y 19 autos fantásticos para elegir. Asimismo, los jugadores pueden personalizar y aprovechar el modo miltijugador para trabajar en equipo y desbloquear nuevos vehículos y mapas.

Hellblade: Senua’s Sacrifice, cuya autoría pertenece a De Ninja Theory, un equipo de desarrolladores que se sumó a principio de año a la familia de Microsoft Studios y los creadores de Enslaved: Odyssey to the West y DmC: Devil May Cry, para entregar el brutal viaje de una guerrera hacia el mito y la locura. Ambientado en la era vikinga, una guerrera celta emprende un viaje que hundirá a los jugadores en el infierno vikingo para rescatar el alma de la amante.

El 20 de diciembre es el turno de dos juegos más: Ori and the Blind Forest y Shadow Warrior 2. El primero y tan prestigioso juego es Ori, con más de 30 premios de la industria, este título de plataformas de desplazamiento lateral de Moon Studios combina un arte increíble con música conmovedora, un gameplay desafiante y una narrativa poderosa que lo vuelve un juego único y trascendental. El segundo, Shadow Warrior 2, desarrollado por Flying Wild Hog, propone un combate cuerpo a cuerpo en primera persona, con armas afiladísimas y poderosas explosiones con gran cantidad de fuego y magia arcaica para purgar el mundo del mal. Los jugadores deberán ponerse en los zapatos de Lo Wang, un amigable ninja asesino del vecindario que siempre está listo para cortar, rajar y más.

Sumado a estas novedades, se agregan los tres juegos anunciados en The Game Awards:

1- Ashen: este RPG de acción co-op de mundo abierto sobre un vagabundo en busca de un hogar.

2- 2Kingdom Two Crowns. Construir un reino y protegerlo es el objetivo clave de este título, con la particularidad de poder probar nuevas tecnologías, unidades, enemigos, montajes y secretos. Todo desde el 11 de diciembre.

3- Below es una experiencia de laberintos subterráneos en una isla, en donde, los jugadores deberán explorar un inframundo inmenso e interconectado, con una vida silvestre astuta, de trampas mortales y acechado por una presencia sombría.