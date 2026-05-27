Irán restableció parcialmente internet tras 88 días de apagón digital

El Ministerio de Comunicaciones aseguró que el proceso de reconexión comenzó sobre la infraestructura de internet fija y que la habilitación total podría completarse de forma progresiva. Funcionarios del área afirmaron que las primeras conexiones internacionales volverían a estar disponibles en cuestión de horas, aunque no precisaron un cronograma definitivo.

Una organización internacional mostró que la conectividad no había vuelto del todo en Irán

Pese a los anuncios oficiales, la organización NetBlocks indicó que gran parte del tráfico internacional seguía bloqueado y que la conectividad continuaba muy por debajo de los niveles normales. La entidad especializada en monitoreo digital señaló que el país acumuló más de 2.000 horas consecutivas de aislamiento respecto del resto del mundo.

Embed Internet connectivity remains cut in #Iran with the digital blackout now having entered its 88th day, surpassing 2088 hours of isolation from the outside world. Metrics confirm the shutdown currently remains in effect despite the president's order yesterday to restore access. pic.twitter.com/bhqTv0GEmD — NetBlocks (@netblocks) May 26, 2026

El apagón digital afectó de manera directa a empresas tecnológicas, plataformas de comercio electrónico, servicios financieros y desarrolladores locales. También generó complicaciones para el acceso a herramientas en la nube, redes privadas virtuales y sistemas de comunicación utilizados por compañías y universidades iraníes.

La incertidumbre sobre la continuidad de la reapertura persiste mientras avanza la revisión judicial. Aunque comenzaron a detectarse señales parciales de reconexión, el país permanece en un escenario híbrido, con acceso limitado, restricciones variables y un sistema digital condicionado por la disputa entre el Ejecutivo y el poder judicial.