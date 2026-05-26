Luzu y 412 llevan su rivalidad a la cancha

Con el correr de las semanas, el desafío fue creciendo hasta convertirse en un evento propio. En redes sociales, seguidores de ambos canales comenzaron a especular sobre el resultado y a comparar a los jugadores de cada equipo.

Por el lado de Luzu jugarán Nico Occhiato, Marcos Giles, Santi Talledo, El Purre y El Trinche. En tanto, 412 estará representado por Davo Xeneize, Teo D’Elía, La Cobra, Agusneta y Benito.

La jornada no estará centrada únicamente en el deporte. Los organizadores adelantaron que habrá conductores invitados y distintas intervenciones durante la transmisión. Uno de los momentos destacados será la participación de Ángela Torres, quien interpretará el himno antes del comienzo del partido.

Con millones de visualizaciones acumuladas entre ambos canales y una audiencia joven que sigue cada cruce en redes, el partido aparece como una nueva muestra de cómo el streaming amplía sus formatos y transforma contenidos digitales en eventos masivos