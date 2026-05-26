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Luzu y 412 llevan su rivalidad a la cancha

Tras meses de cruces y bromas al aire, los dos canales más vistos del streaming argentino jugarán un partido de fútbol 5 con transmisión en vivo.

La competencia entre canales de streaming tendrá una nueva escena, esta vez lejos de los micrófonos y las cámaras de estudio. Luzu y 412 confirmaron que disputarán un partido de fútbol 5 luego de varios meses de bromas, desafíos y cruces entre sus conductores e integrantes.

El encuantro, bautizado “El gran partido del streaming”, se jugará el próximo domingo 31 de mayo a las 13:00 en Villa Luzuriaga y su transmisión podrá seguirse desde YouTube, por el canal oficial de Luzu, y también a través de Kick, donde emite 412.

La iniciativa surgió a partir de las apariciones cruzadas entre integrantes de ambos proyectos y especialmente luego de la visita de Davo Xeneize a Nadie Dice Nada. Allí, el streamer aprovechó el aire para desafiar a Nico Occhiato y proponer un partido para definir, entre risas, “quién se queda” con algunos participantes que colaboran en ambos espacios.

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Ángela Torres participará del evento con la interpretación del himno antes del partido.

Ángela Torres participará del evento con la interpretación del himno antes del partido.

Con el correr de las semanas, el desafío fue creciendo hasta convertirse en un evento propio. En redes sociales, seguidores de ambos canales comenzaron a especular sobre el resultado y a comparar a los jugadores de cada equipo.

Por el lado de Luzu jugarán Nico Occhiato, Marcos Giles, Santi Talledo, El Purre y El Trinche. En tanto, 412 estará representado por Davo Xeneize, Teo D’Elía, La Cobra, Agusneta y Benito.

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La jornada no estará centrada únicamente en el deporte. Los organizadores adelantaron que habrá conductores invitados y distintas intervenciones durante la transmisión. Uno de los momentos destacados será la participación de Ángela Torres, quien interpretará el himno antes del comienzo del partido.

Con millones de visualizaciones acumuladas entre ambos canales y una audiencia joven que sigue cada cruce en redes, el partido aparece como una nueva muestra de cómo el streaming amplía sus formatos y transforma contenidos digitales en eventos masivos

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