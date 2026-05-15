Youtube prepara la actualización para televisores centrada en los shorts y la IA

Para adaptar el formato vertical a las dimensiones de un televisor, YouTube rediseñó la interfaz de Shorts. Entre los cambios incorporó una visualización optimizada y una columna lateral de comentarios para aprovechar el espacio extra disponible en pantallas panorámicas.

Entre las novedades anunciadas también aparece una mejora automática de imagen impulsada por inteligencia artificial. La plataforma ahora puede escalar videos en resolución estándar a calidad HD y, más adelante, planea extender esta tecnología a contenidos en 4K.

La nueva interfaz de reproducción también reorganiza los elementos en pantalla. Los títulos de los videos pasan a ubicarse en la esquina superior izquierda, mientras que botones como “Me gusta”, “Compartir” o comentarios aparecen flotando de forma transparente en la parte inferior sin tapar el contenido.

YouTube además incorporó resúmenes generados por inteligencia artificial, funciones de “hype” para potenciar la visibilidad de creadores y mejoras en herramientas multitarea y vista múltiple dentro de YouTube TV.

Sarah Ali, vicepresidenta de gestión de productos de YouTube Shorts, explicó que el objetivo es generar una experiencia más inmersiva y ampliar el alcance comercial de los creadores de contenido. La estrategia apunta a transformar a Shorts en un producto multiplataforma y no solamente móvil.

Con el crecimiento sostenido de Shorts y podcasts en televisores, YouTube profundiza una transformación que redefine cómo se consume contenido digital. Lo que nació pensado para celulares ahora se consolida también como parte central del entretenimiento en la pantalla más grande de la casa.