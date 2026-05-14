EEUU: Robots trabajan turnos completos y ya hacen tareas sin ayuda humana

Cómo lograron acelerar la producción

La empresa explicó que el cambio fue posible gracias al rediseño total de las piezas del Figure 03. Mientras que los modelos anteriores dependían de mecanizado CNC, más lento y costoso, el nuevo robot utiliza procesos industriales como moldeo por inyección y fundición a presión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2054615074229428321&partner=&hide_thread=false Vision + joint states in -> controls out



Figure is livestreaming an 8-hour, fully autonomous shift of the Figure 03 humanoid.



The robot is sorting packages and placing them face down so they can be scanned further down the line. https://t.co/u8WrGsfl5Y pic.twitter.com/avKeeARPWy — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) May 13, 2026

Ese cambio permitió reducir drásticamente los tiempos de fabricación. “Piezas que antes tardaban una semana ahora están listas en menos de 20 segundos”, destacó la compañía.

Robots que aprenden mirando humanos

El Figure 03 incorpora Helix, un sistema de inteligencia artificial basado en lenguaje, visión y acción. Según la empresa, el robot puede aprender tareas simplemente observando videos de personas realizando actividades.

Embed - BotQ Ramping F.03 Production

Además, cuenta con mejoras en visión y movilidad. Su sistema ofrece menor latencia, mayor campo visual y manos equipadas con sensores táctiles capaces de detectar presiones de apenas 3 gramos, lo que le permite manipular objetos delicados como huevos o copas.

Aunque hoy los robots están orientados a fábricas, Figure también apunta al ámbito doméstico. El modelo incluye carga inalámbrica por inducción a través de los pies y una batería con hasta cinco horas de autonomía.

La compañía sostiene que cuantos más robots estén funcionando y conectados entre sí, más rápido evolucionarán sus capacidades autónomas gracias a la generación constante de datos. El objetivo ya no parece limitarse a automatizar líneas de producción, sino avanzar hacia máquinas capaces de convivir y colaborar diariamente con personas.