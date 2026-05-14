EEUU: Robots trabajan turnos completos y ya hacen tareas sin ayuda humana

La empresa estadounidense Figure AI aceleró la fabricación de sus robots Figure 03 y busca expandirlos desde plantas industriales hasta tareas domésticas.
La carrera global por desarrollar robots humanoides sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. a partir de que la empresa Figure AI anunciara que logró acelerar 24 veces la producción de su nuevo robot Figure 03, y ya fabrica una unidad por hora en su planta BotQ, ubicada en California.
El avance marca un salto importante para la industria ya que hasta hace poco, la compañía producía apenas un robot por día. Ahora, según informó, ya entregó más de 350 unidades destinadas principalmente a tareas industriales y logísticas.
La firma se hizo conocida por sus pruebas en fábricas de BMW y recientemente mostró transmisiones en vivo donde sus robots humanoides trabajaban durante turnos completos de ocho horas de forma autónoma.
La empresa explicó que el cambio fue posible gracias al rediseño total de las piezas del Figure 03. Mientras que los modelos anteriores dependían de mecanizado CNC, más lento y costoso, el nuevo robot utiliza procesos industriales como moldeo por inyección y fundición a presión.
Ese cambio permitió reducir drásticamente los tiempos de fabricación. “Piezas que antes tardaban una semana ahora están listas en menos de 20 segundos”, destacó la compañía.
El Figure 03 incorpora Helix, un sistema de inteligencia artificial basado en lenguaje, visión y acción. Según la empresa, el robot puede aprender tareas simplemente observando videos de personas realizando actividades.
Además, cuenta con mejoras en visión y movilidad. Su sistema ofrece menor latencia, mayor campo visual y manos equipadas con sensores táctiles capaces de detectar presiones de apenas 3 gramos, lo que le permite manipular objetos delicados como huevos o copas.
Aunque hoy los robots están orientados a fábricas, Figure también apunta al ámbito doméstico. El modelo incluye carga inalámbrica por inducción a través de los pies y una batería con hasta cinco horas de autonomía.
La compañía sostiene que cuantos más robots estén funcionando y conectados entre sí, más rápido evolucionarán sus capacidades autónomas gracias a la generación constante de datos. El objetivo ya no parece limitarse a automatizar líneas de producción, sino avanzar hacia máquinas capaces de convivir y colaborar diariamente con personas.
comentar