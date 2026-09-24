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Robot humanoide aprendió a jugar al fútbol tras 140 años de entrenamiento virtual y debutó con la camiseta argentina

El S1, desarrollado por Skild AI, fue entrenado en un simulador de Nvidia y aprendió a regatear, proteger la pelota y hacer goles antes de llevar esas habilidades al mundo real.

La empresa Skild AI, especializada en el desarrollo de inteligencia artificial para máquinas, difundió este miércoles un video en el que se puede ver a su robot humanoide S1 jugando al fútbol. Para entrenarlo, la compañía utilizó un simulador desarrollado por Nvidia, donde el robot acumuló el equivalente a 140 años de experiencia futbolística virtualal enfrentarse contra distintas copias de sí mismo.

Con el objetivo de convertir goles, el S1 incorporó habilidades como el regate y la capacidad de proteger la pelota ante sus rivales. Posteriormente, esos aprendizajes fueron trasladados a su versión física, que apareció en el video vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

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