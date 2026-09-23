Un escritor seleccionado para premios es acusado de haber escrito su último libro con IA

Avez-vous entendu parler de ce roman ? C’est le « phénomène de la rentrée littéraire ». Il est lauréat du Prix Fnac, du Prix Méduse, du Prix Première Plume, fortement pressenti pour le Prix Renaudot, et il est en lice pour les prix Goncourt, Femina, Médicis et Décembre. Ah oui,… pic.twitter.com/9evcXrPyFD — Balance ton Claude (@Pangramed) September 21, 2026

Grasset, la editorial que adquirió los derechos para la Europa francófona, rechazó inicialmente las acusaciones y las calificó como "rumores". "Estamos ante fake news. (...) Estas herramientas supuestamente capaces de reconocer la IA son a su vez IA que fantasean con que la Biblia fue escrita artificialmente", sostuvo la editorial a BFMTV. También señaló que existen numerosas novelas escritas con IA disponibles en Amazon, pero que ninguna alcanzó el éxito de la obra de Orélien.

Ante la repercusión que tomó el caso, Grasset difundió posteriormente un comunicado en el que dio la palabra al escritor. Orélien sostuvo que las "repeticiones" señaladas como una característica de los textos generados por inteligencia artificial responden a "una tradición literaria haitiana y caribeña", con una poética propia.

El autor cuestionó además que esos recursos puedan utilizarse como prueba de generación artificia al asegurar que: "Se puede discutir de mi estilo, pero convertir estos procedimientos en pruebas de inteligencia artificial no tiene nada que ver con la crítica literaria".

También agradeció a los lectores que "dan un lugar en su vida" a su libro y señaló que: "en un mundo en el que algunos querrían comprobar siempre de dónde venimos antes de escuchar lo que decimos, esta acogida me conmueve profundamente".

En el mismo comunicado, Grasset aseguró renovar "su confianza absoluta" en Orélien y defendió las características de su escritura frente a cualquier intento de medirla o normalizarla mediante herramientas tecnológicas. La editorial pertenece al grupo Vivendi, controlado por el multimillonario Vincent Bolloré.

Orélien no quiso responder preguntas de los medios franceses que lo contactaron, aunque sí precisó a "Libération" que sufrió "numerosos ataques racistas" desde su llegada a Francia. Antes de publicar esta primera novela, editada el pasado invierno en Quebec, el escritor había desarrollado principalmente su carrera en la poesía.