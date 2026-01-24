Abierto de Australia: Djokovic zafó de ser descalificado e hizo historia

El encuentro, disputado en la Rod Laver Arena, fue irregular y con varios quiebres de servicio, pero Djokovic logró imponer su jerarquía en los momentos clave. Con este triunfo, alcanzó la cuarta ronda en Melbourne por 18ª vez, igualando el récord de Federer en la Era Abierta, y se convirtió en el único jugador en la historia en llegar 70 veces a los octavos de final de un major, dejando atrás a Federer (69) y Rafael Nadal (54).

djokovic-federer-rivalry-nitto-atp-finals-2019.JPG Roger Federer, referencia histórica del tenis, fue alcanzado por Djokovic en el récord de 18 clasificaciones a la cuarta ronda del Australian Open en la Era Abierta.

Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de tensión. Hacia el final del segundo set, Djokovic protagonizó un episodio que se robó todos los flashes: tras un punto cargado de frustración, lanzó una pelota con fuerza que pasó a centímetros de impactar en una recogepelotas, quien debió agacharse para evitar el golpe. La acción despertó una inmediata controversia y reavivó el recuerdo de su descalificación en el US Open 2020, cuando una jueza de línea fue alcanzada accidentalmente por un pelotazo.

La escena recorrió el mundo. Medios como Marca, Daily Mail, Express y The Telegraph coincidieron en señalar que el serbio estuvo al borde de la descalificación y que, de haber habido contacto, la sanción habría sido inmediata según el reglamento de la ATP sobre el abuso de pelotas.

Tras el partido, Djokovic se mostró autocrítico y pidió disculpas: “No fue necesario, fue en el calor del momento. Tuve suerte. Lamento haberle causado molestias a la recogepelotas o a cualquiera”, expresó en conferencia de prensa, buscando bajar el tono de la polémica.

Más allá del episodio, el triunfo consolidó otro dato impactante: con 38 años y 255 días, Djokovic es el jugador de mayor edad en alcanzar esta instancia del Australian Open desde que se implementó el cuadro de 128 participantes. Además, mantiene una estadística casi perfecta en Grand Slams ante rivales fuera del Top 75, con solo dos derrotas en toda su carrera.

En la próxima ronda, el exnúmero uno del mundo enfrentará al ganador del duelo entre Jakub Mensik y Ethan Quinn, mientras sigue alimentando una historia marcada por récords, vigencia y, en esta ocasión, una polémica que estuvo a centímetros de cambiarlo todo.