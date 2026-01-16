Australian Open: se sorteó el cuadro y los argentinos saben con quiénes debutarán

La principal referencia albiceleste será Francisco Cerúndolo, actual número 20 del ranking, quien debutará frente al chino Zhizhen Zhang. En caso de avanzar, podría cruzarse con Liam Draxl o Damir Dzumhur. Por su parte, Sebastián Báez, que llega con un gran arranque de temporada, se medirá por primera vez con el francés Giovanni Mpetshi Perricard. Y si gana enfrentará a Luciano Darderi o Cristián Garín.

image

Francisco Cerúndolo, número 20 del ranking ATP, es la principal raqueta argentina.

El sorteo también definió los caminos de Camilo Ugo Carabelli (que debutará ante Marton Fucsovics) y Tomás Etcheverry (que se cruzará con Miomir Kecmanovic). Más atrás aparecen Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante, todos con cruces exigentes desde la primera ronda y posibles duelos ante rivales de peso si logran avanzar en el cuadro.

Entre los máximos candidatos al título, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, abrirá el torneo frente al australiano Adam Walton. Jannik Sinner debutará ante Hugo Gaston, Alexander Zverev lo hará contra Gabriel Diallo y Novak Djokovic, seis veces campeón en Melbourne, se medirá con el español Pedro Martínez en su estreno.

En el cuadro femenino, Solana Sierra será la única representante argentina y disputará por primera vez el main draw del Australian Open. La marplatense debutará ante la japonesa Moyuka Uchijima y, si supera ese escollo, podría enfrentarse con Elise Mertens o Lalalana Tararudee, en un desafío de máxima exigencia.