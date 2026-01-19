Thiago Tirante dio el golpe en Melbourne y avanzó por primera vez en Australia

Ubicado actualmente en el puesto 103 del ranking mundial, el platense mostró un nivel que superó ampliamente lo que indica su clasificación. Desde el inicio del partido dejó en claro su plan de juego, apoyado en un saque potente que superó los 220 kilómetros por hora y una gran consistencia desde el fondo de la cancha. Con confianza alta tras haber sido convocado al equipo argentino de Copa Davis, Tirante jugó uno de los mejores encuentros de su carrera.

El primer set fue parejo y sin quiebres durante 11 juegos, hasta que con el marcador 6-5 y 30-30, el argentino se quedó con un extenso peloteo de 18 golpes que le permitió generar un break point decisivo. Minutos después, concretó la ruptura y se llevó el parcial, en el que ganó el 89% de los puntos disputados con su primer servicio.

Dominio absoluto

A partir de allí, el partido fue de dominio casi absoluto. El segundo set duró apenas media hora y evidenció la diferencia entre ambos: Tirante cometió solo tres errores no forzados, contra diez de su rival, y quebró rápidamente para adelantarse 3-1. El desarrollo se repitió en el tercer parcial, donde el argentino volvió a romper temprano y no concedió ninguna chance de quiebre, con un servicio infranqueable para el australiano.

El triunfo tuvo un sabor especial, ya que Vukic había sido quien lo eliminó en una fase clasificatoria anterior. Además, en la edición pasada del torneo, Tirante había caído ante el brasileño Joao Fonseca, luego protagonista de un certamen memorable. Esta vez, con un cuadro favorable, el argentino aprovechó su oportunidad y dio un paso clave en su crecimiento profesional.

Novak Djokovic, récord y vigencia intacta

La jornada en Melbourne también tuvo como protagonista a Novak Djokovic, quien debutó con una victoria cómoda ante el español Pedro Martínez por 6-3, 6-2 y 6-2. A los 38 años, el serbio volvió a demostrar su vigencia con un rendimiento sólido desde el saque y la devolución, conectando 13 aces y ganando el 93% de los puntos con su primer servicio.

Con este triunfo, Djokovic alcanzó los 100 partidos ganados en el Australian Open y llegó a 398 victorias en torneos de Grand Slam, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en lograr 100 triunfos en tres majors: Melbourne, Wimbledon y Roland Garros. En la próxima ronda enfrentará al italiano Francesco Maestrelli, en su camino hacia un histórico 25º título de Grand Slam.