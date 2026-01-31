Abierto de Australia: Elena Rybakina derrotó a Aryna Sabalenka y se quedó con su segundo Grand Slam

El partido marcó la revancha de la final de 2023, cuando Sabalenka se había impuesto por 4-6, 6-3 y 6-4 en Melbourne. Tras la derrota, la bielorrusa reconoció el mérito de su rival. “Te felicito por tu tenis y por lo que conseguiste. Muchas gracias al torneo, al público, por hacer posible este gran escenario. También agradezco a mi equipo por siempre estar ahí, por disfrutar y perder las finales”, expresó con ironía Sabalenka.

Rybakina recibió el trofeo de manos de la extenista Jennifer Capriati, quien le dedicó palabras de aliento: “Felicidades (a Sabalenka) por los años que llevás jugando a este gran nivel, estoy segura de que volverás a levantar títulos como este”.

Es difícil encontrar palabras, pero quiero felicitar a Aryna por tus resultados increíbles en los últimos años. Espero jugar más finales juntas. Quiero agradecer a ustedes por este clima espectacular, nos mantuvieron prendidas en esta gran lucha. Gracias a toda la gente de Kazajistán, sentí el apoyo desde esa esquina. Gracias a todos los que hacen posible este torneo, disfruto mucho jugar aquí. Gracias a mi equipo, sin ustedes no sería posible. Muchas cosas han sucedido, estoy muy contenta de que se den estos resultados. Sigamos yendo para adelante”, expresó la flamante campeona.

Con este resultado, Sabalenka se quedó con cuatro trofeos de Grand Slam en su carrera y disputó su cuarta final consecutiva en Melbourne, pero no pudo conseguir su tercer título en el torneo. El historial entre ambas refleja una rivalidad intensa y cambiante, con ocho victorias para Sabalenka y siete para Rybakina.