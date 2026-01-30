La videollamada de Djokovic con Del Potro tras clasificarse finalista en Australia

El cruce se dio durante una entrevista televisiva de Djokovic, donde Del Potro esperaba en videollamada para expresarle su alegría tras la gran victoria que consiguió este viernes por la mañana.

“Grande ‘Nole’, qué felicidad amigo”, fueron las primeras palabras de Del Potro, mientras que Djokovic le contó que vio su posteo en X donde pronosticaba un triunfo del serbio. “Sos un mago, pero no hagas predicciones para la final”, bromeó el más ganador en la historia del tenis.

Djokovic habló con ESPN y recibió una llamada en vivo del argentino Juan Martín del Potro.



La “Torre de Tandil”, por su parte, le consultó si el triunfo ante Sinner fue uno de los más emocionantes de su carrera, ante lo que Djokovic respondió: “Exactamente, con mucha intensidad. La energía que metí para ganar fue increíble. Gracias. Te amo, amigo”.

Del Potro y Djokovic siempre mantuvieron una muy buena relación tanto dentro como fuera de las canchas. Incluso el serbio vino a la Argentina a finales del 2024 para disputar una exhibición en el Parque Roca ante el tantilense en su despedida oficial del tenis.

Alcaraz y Djokovic se enfrentarán en la final del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán en la final del Abierto de Australia después de que ambos emergieron victoriosos el viernes épicas semifinales a cinco sets, cargadas de dramatismo.

Alcaraz, el número uno del mundo, se impuso al tecero Alexander Zverev, por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 en un partido que comenzó en el calor de la tarde y, culminó cinco horas y 27 minutos después, para convertirse en la semifinal más larga de la historia del Abierto de Australia.

Eso retrasó el inicio del partido de Djokovic contra el campeón defensor Jannik Sinner un par de horas. El dueño de 24 títulos de Grand Slam finalmente selló un triunfo por 3-6, 6-3, 4-4, 6-4, 6-4 poco después de la 1:30 de la mañana

Djokovic alcanzó su undécima final del Abierto de Australia al poner alto a una racha de cuatro derrotas en semifinales en cuatro grandes consecutivos. Alcaraz disputará su primera final en el Melbourne Park y aspira a ser el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera.