Copa Davis: Argentina se prepara para enfrentar a Bielorrusia

Con los regresos deel debut dey la presencia de dos especialistas en dobles,, el equipo argentino dirigido porbuscará arrancar con una victoria.Schwartzman, número uno del tenis sudamericano y líder del equipo de Copa Davis de Argentina, aseguró que:

Argentina jugará el sábado y domingo ante Bielorrusia una serie de playoffs de reclasificación para poder aspirar a una eliminatoria para regresar al Grupo Mundial que abandonó en 2019.

"Cada uno es favorito o no porque se lo ganó, porque llegó a cierto nivel en su carrera. Está claro que Argentina lo es pero en el tenis es más difícil no conocer al rival, te hace tardar más en desplegar tu mejor juego porque no tenés idea de cómo juega el que está enfrente", destacó el tenista argentino.

Bielorrisia, que tiene a Aliaksandr Vasileuski como capitán, presentará una formación repleta de juveniles con Alexander Zgirovsky (20 años y 1.233 en singles), Martin Borisiouk (21 años y 1.408), Erik Arutiunian (16 años, 36 en el ranking ITF Junior) y Daniil Ostapenkov (18 años, 60 ITF Junior).

"Está claro que somos amplios favoritos, no hay ningún problema en serlo", afirmó Schwartzman.

Argentina jugará este fin de semana con público en las tribunas, luego de que las autoridades sanitarias aprobaran un aforo de hasta el 70 por ciento de la capacidad total del estadio.

"La ayuda del público cambia totalmente las sensaciones de jugar al tenis, los nervios, la satisfacción. Es muy feo jugar sin gente, así que esta posibilidad le pondrá un condimento extra a la serie", concluyó el Peque.

Este viernes desde las 11 será el sorteo del orden de juego para los partidos del sábado a las 11 (dos singles) y el domingo también desde las 11 (el punto de dobles y luego los dos singles restantes).

Los argentinos volverán a jugar la Davis en el Buenos Aires luego de 16 años. Si Argentina consigue superar a Bielorrusia obtendrá un lugar para competir en 2022 en los "Qualifiers" con los países que terminen entre las posiciones 5 a 18 en las Finales de este año y los otros ganadores del Grupo Mundial I de esta temporada.

Si Argentina no consigue su objetivo, en 2022 el equipo nacional competirá para tratar de no descender al Grupo Mundial II.