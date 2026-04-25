Nissan se va de Argentina y negocia sus operaciones

Los dos grupos con los que Nissan negocia cuentan con una extensa trayectoria en el sector. Grupo Simpa, fundado por el inmigrante rumano Mony Schwartz a fines de la década de 1970, evolucionó desde la distribución de plásticos hacia la provisión de insumos para la industria petroquímica y, posteriormente, hacia el negocio de la movilidad. En la actualidad, bajo la conducción de la tercera generación familiar, posee licencias de marcas internacionales y una planta industrial en Campana dedicada al ensamblaje de motocicletas.

Por su parte, Grupo Tagle, con sede en Córdoba y fundado en 1935 por Manuel Tagle, tiene una larga tradición en la comercialización de vehículos. Inició su vínculo con el sector como concesionario de Renault y desde 1990 mantiene la representación de Nissan en la Argentina, lo que lo posiciona como un actor clave en la eventual transición del negocio.

Un proceso que se venía gestando

La retirada de Nissan como fabricante no es un hecho aislado, sino el desenlace de un proceso que se venía gestando desde hace años. Su desembarco industrial en el país había sido anunciado en 2014 con un ambicioso proyecto conjunto con Renault y Mercedes-Benz para producir pick ups en Córdoba, con una inversión de 600 millones de dólares financiada por la firma japonesa.

Sin embargo, la salida de Mercedes-Benz del proyecto a nivel global alteró el esquema original y dejó a Nissan sin uno de sus principales socios estratégicos. A pesar de ello, la compañía continuó con la producción de la pick up Frontier en la planta de Renault entre 2018 y 2025, alcanzando un volumen cercano a las 25.000 unidades anuales.

El cierre definitivo de su etapa industrial se concretó en octubre del año pasado, cuando la firma decidió cesar la producción en Córdoba antes de lo previsto. Esa medida también implicó el fin de la fabricación de la Renault Alaskan, que compartía la línea de montaje. Actualmente, la planta cordobesa de Renault continúa operativa con la Kangoo como único modelo, aunque proyecta incorporar una nueva pick up hacia fin de año.

Otros movimientos en la industria automotriz

La salida de Nissan como ensambladora se suma a otros movimientos recientes en el sector. En febrero del año pasado, Mercedes-Benz Argentina también decidió desprenderse de su planta en Virrey del Pino y transferir su operación al grupo local Prestige Auto, en una operación que marcó un precedente en la industria.

En caso de avanzar el acuerdo con Simpa y Tagle, Nissan pasará a integrar la unidad regional NIBU, que agrupa a mercados importadores en América Latina. De este modo, su presencia en la Argentina quedará limitada a la importación y distribución de vehículos, en línea con una estrategia global orientada a optimizar costos y concentrar la producción en mercados considerados estratégicos.