Nissan se va de Argentina y negocia sus operaciones

Nissan firmó un memorando con Grupo Simpa y Grupo Tagle para transferir su negocio en la Argentina.
La automotriz japonesa Nissan confirmó que avanza en su proceso de salida de la Argentina como fabricante, al iniciar negociaciones para transferir su operación comercial a dos grupos locales, en lo que representa un nuevo capítulo en la reconfiguración del sector automotor en el país.
La compañía informó la firma de un Memorando de Entendimiento con Grupo Simpa y Grupo Tagle, con el objetivo de evaluar la migración hacia un modelo de negocio basado en la distribución. Según precisó, el acuerdo aún no es definitivo y se encuentra en una etapa de análisis detallado de variables operativas y comerciales.
De concretarse la operación, Nissan abandonará definitivamente su rol como ensambladora local, cerrando una etapa de más de una década en la producción automotriz en el país, y retomará un esquema similar al que tenía antes de 2015, centrado exclusivamente en la importación y comercialización de vehículos a través de representantes locales.
En ese marco, la empresa buscó llevar tranquilidad a sus clientes y concesionarios al asegurar que, mientras avanzan las negociaciones, la actividad comercial continuará con normalidad. Esto incluye la venta de su portafolio actual, el lanzamiento de nuevos modelos, la continuidad de la red de atención y posventa en todo el país, así como el funcionamiento del plan de ahorro de la marca.
Los dos grupos con los que Nissan negocia cuentan con una extensa trayectoria en el sector. Grupo Simpa, fundado por el inmigrante rumano Mony Schwartz a fines de la década de 1970, evolucionó desde la distribución de plásticos hacia la provisión de insumos para la industria petroquímica y, posteriormente, hacia el negocio de la movilidad. En la actualidad, bajo la conducción de la tercera generación familiar, posee licencias de marcas internacionales y una planta industrial en Campana dedicada al ensamblaje de motocicletas.
Por su parte, Grupo Tagle, con sede en Córdoba y fundado en 1935 por Manuel Tagle, tiene una larga tradición en la comercialización de vehículos. Inició su vínculo con el sector como concesionario de Renault y desde 1990 mantiene la representación de Nissan en la Argentina, lo que lo posiciona como un actor clave en la eventual transición del negocio.
La retirada de Nissan como fabricante no es un hecho aislado, sino el desenlace de un proceso que se venía gestando desde hace años. Su desembarco industrial en el país había sido anunciado en 2014 con un ambicioso proyecto conjunto con Renault y Mercedes-Benz para producir pick ups en Córdoba, con una inversión de 600 millones de dólares financiada por la firma japonesa.
Sin embargo, la salida de Mercedes-Benz del proyecto a nivel global alteró el esquema original y dejó a Nissan sin uno de sus principales socios estratégicos. A pesar de ello, la compañía continuó con la producción de la pick up Frontier en la planta de Renault entre 2018 y 2025, alcanzando un volumen cercano a las 25.000 unidades anuales.
El cierre definitivo de su etapa industrial se concretó en octubre del año pasado, cuando la firma decidió cesar la producción en Córdoba antes de lo previsto. Esa medida también implicó el fin de la fabricación de la Renault Alaskan, que compartía la línea de montaje. Actualmente, la planta cordobesa de Renault continúa operativa con la Kangoo como único modelo, aunque proyecta incorporar una nueva pick up hacia fin de año.
La salida de Nissan como ensambladora se suma a otros movimientos recientes en el sector. En febrero del año pasado, Mercedes-Benz Argentina también decidió desprenderse de su planta en Virrey del Pino y transferir su operación al grupo local Prestige Auto, en una operación que marcó un precedente en la industria.
En caso de avanzar el acuerdo con Simpa y Tagle, Nissan pasará a integrar la unidad regional NIBU, que agrupa a mercados importadores en América Latina. De este modo, su presencia en la Argentina quedará limitada a la importación y distribución de vehículos, en línea con una estrategia global orientada a optimizar costos y concentrar la producción en mercados considerados estratégicos.
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