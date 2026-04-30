Salió el álbum del Mundial 2026 en Argentina: precios y todo lo que hay que saber

La colección más grande de la historia ya se vende en el país con nuevas ediciones y valores actualizados para los fanáticos.

El álbum de figuritas del Mundial 2026 ya está disponible en Argentina desde este jueves, marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La colección llega con un formato ampliado debido a la participación récord de selecciones y vuelve a instalar el clásico ritual de coleccionar e intercambiar estas estampas en todo el país.