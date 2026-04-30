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Salió el álbum del Mundial 2026 en Argentina: precios y todo lo que hay que saber

La colección más grande de la historia ya se vende en el país con nuevas ediciones y valores actualizados para los fanáticos.

El álbum de figuritas del Mundial 2026 ya está disponible en Argentina desde este jueves, marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La colección llega con un formato ampliado debido a la participación récord de selecciones y vuelve a instalar el clásico ritual de coleccionar e intercambiar estas estampas en todo el país.

La edición incluye 112 páginas con los 48 equipos participantes, en lo que será el primer Mundial con este formato. Cada sobre contiene siete figuritas y, según destacó la empresa Panini, se trata de la colección más extensa de su historia. El lanzamiento contempla distintas versiones del álbum, con opciones que se adaptan a diferentes bolsillos.

figurita messi
La figurita de Messi, la más buscada en cada edición.

La figurita de Messi, la más buscada en cada edición.

Además, habrá una edición especial de tapa dura dorada, que estará disponible exclusivamente de manera online a partir del 15 de mayo, con un precio de $30.000. Desde la marca remarcaron que el espíritu del álbum sigue siendo el mismo: el intercambio y la búsqueda de las figuritas como parte central de una experiencia que acompaña la previa del Mundial.

ADEMÁS: Días y horarios de la última fecha del Torneo Apertura

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