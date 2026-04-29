Deep Purple vuelve a la Argentina con un show que reúne clasicos y estrenos

Deep Purple: más de 6 decadas de puro Rock

deep purple.JPG Laura Tenenbaum/Diario Popular

Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, Deep Purple es considerado uno de los pilares fundacionales del hard rock. Desde su formación en 1968, la banda construyó una carrera marcada por la influencia de su sonido y por una capacidad de reinvención que le permitió atravesar distintas generaciones sin perder identidad.

Uno de los períodos más recordados de su trayectoria fue la etapa de la formación MKII, integrada por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord y Ritchie Blackmore. Esa alineación dio origen a discos fundamentales de los años setenta, entre ellos “Made in Japan”, considerado uno de los álbumes en vivo más influyentes de la historia del rock.

A lo largo de las décadas, la banda sostuvo una intensa actividad en escenarios de todo el mundo, con giras permanentes y una producción constante de nuevos trabajos. Esa continuidad le permitió conservar vigencia incluso frente a los cambios de la industria musical y del propio género.

En los últimos años, Deep Purple editó discos como “NOW What?!”, “inFinite” y “Whoosh!”, todos producidos por Bob Ezrin, reconocido por sus trabajos junto a artistas como Kiss y Pink Floyd. Durante la pandemia, además, sorprendió con “Turning to Crime”, un álbum de versiones grabado a distancia.

La banda también atravesó modificaciones recientes en su formación. En 2022, el guitarrista Steve Morse dejó el grupo por motivos personales y fue reemplazado por Simon McBride, cuya incorporación aportó una nueva dinámica al sonido de la histórica agrupación británica.

Aun no se sabe a partir de qué dia estarán disponibles las entradas, ni su precio, pero se podrán adquirir desde la página oficial del Movistar Arena.