Deep Purple vuelve a la Argentina con un show que reúne clasicos y estrenos

La histórica banda británica se presentará el 10 de diciembre en el Movistar Arena con una gira que combinará clásicos de su carrera y canciones de su nuevo disco “=1”
Deep Purple confirmó su regreso a la Argentina con un show previsto para el 10 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, en el marco de una nueva gira mundial que marcará el retorno de una de las bandas más influyentes de la historia del "rock pesado" al público local.
La formación actual integrada por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, miembros originales de la banda de finales de los 60', junto con Don Airey y Simon McBride presentará un repertorio que combinará clásicos de distintas etapas de su carrera con canciones del disco “=1”, el más reciente trabajo de estudio del grupo británico.
El nuevo álbum producido por Bob Ezrinr eafirma la continuidad artística de Deep Purple y recupera elementos característicos de su sonido clásico sin apoyarse únicamente en la nostalgia. El título del disco propone una idea conceptual vinculada a la simplificación de un mundo cada vez más complejo.
La última presentación de la banda en Argentina había sido en 2017, cuando encabezó un show en Tecnópolis en el que interpretó canciones emblemáticas como “Highway Star”, “Smoke on the Water”, “Pictures of Home”, “Bloodsucker” y “Strange Kind of Woman”. Desde los años noventa, el grupo mantuvo una presencia constante en el país y consolidó una relación sostenida con el público argentino.
Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, Deep Purple es considerado uno de los pilares fundacionales del hard rock. Desde su formación en 1968, la banda construyó una carrera marcada por la influencia de su sonido y por una capacidad de reinvención que le permitió atravesar distintas generaciones sin perder identidad.
Uno de los períodos más recordados de su trayectoria fue la etapa de la formación MKII, integrada por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord y Ritchie Blackmore. Esa alineación dio origen a discos fundamentales de los años setenta, entre ellos “Made in Japan”, considerado uno de los álbumes en vivo más influyentes de la historia del rock.
A lo largo de las décadas, la banda sostuvo una intensa actividad en escenarios de todo el mundo, con giras permanentes y una producción constante de nuevos trabajos. Esa continuidad le permitió conservar vigencia incluso frente a los cambios de la industria musical y del propio género.
En los últimos años, Deep Purple editó discos como “NOW What?!”, “inFinite” y “Whoosh!”, todos producidos por Bob Ezrin, reconocido por sus trabajos junto a artistas como Kiss y Pink Floyd. Durante la pandemia, además, sorprendió con “Turning to Crime”, un álbum de versiones grabado a distancia.
La banda también atravesó modificaciones recientes en su formación. En 2022, el guitarrista Steve Morse dejó el grupo por motivos personales y fue reemplazado por Simon McBride, cuya incorporación aportó una nueva dinámica al sonido de la histórica agrupación británica.
Aun no se sabe a partir de qué dia estarán disponibles las entradas, ni su precio, pero se podrán adquirir desde la página oficial del Movistar Arena.
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