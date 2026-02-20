Quilmes: una camioneta ignoró un semáforo en rojo y provocó violento choque en cadena

Según se informó, el siniestro se habría desencadenado cuando una camioneta Ford EcoSport cruzó el semáforo en rojo sobre Lamadrid e impactó contra un Volkswagen Gol, lo que derivó en una colisión múltiple que afectó a otros rodados.

De acuerdo con lo consignado por la Agencia Noticias Argentinas, la camioneta era conducida por un efectivo de la Policía de la Ciudad, quien manifestó que se retiraba de su servicio y se dirigía hacia La Plata por una emergencia al momento del hecho.

Como consecuencia del impacto, tres personas (dos adultos y un menor) resultaron heridas. El adolescente y el conductor de la camioneta fueron trasladados al Hospital Iriarte con lesiones leves.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno, que inició actuaciones por el delito de lesiones culposas. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos y personal de salud.

El momento del impacto, captado por cámaras

Cámaras de seguridad municipales que operan en el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) registraron el instante en que la camioneta, a alta velocidad, embiste a uno de los vehículos que cruzaba con luz verde y provoca el choque en cadena.

video

Las imágenes muestran la violencia del impacto: la camioneta llegó a elevarse y terminó sobre otros dos autos. En total, siete vehículos quedaron con importantes daños materiales y tres personas debieron ser hospitalizadas. Por el momento no trascendió el parte médico oficial sobre la evolución de los heridos.