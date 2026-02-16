Cuatro detenidos tras chocar contra un patrullero la camioneta que habían robado

Todo comenzó cuando un vecino de Florencio Varela denunció la sustracción de su rodado al 911. Desde allí, avisaron a los agentes de la zona y fue así que unos efectivos, que realizaban patrullaje, se toparon con el vehículo sospechoso. Al notar la presencia policial, el conductor de ese rodado, decidió acelerar y huyó por las calles de Solano.

En la intersección de la calle 24 y 859, la camioneta colisionó contra un móvil policial y de milagro no impactó con un camión cisterna de combustible de la empresa YPF que se dirigía hacia una estación de servicio de la zona, aunque sí quedó atravesado en la calzada y con un derrame de material inflamable en el suelo, por lo que los bomberos tuvieron que trabajar preventivamente.

Luego del impacto, los ocupantes decidieron escapar a pie. Sin embargo, dos fueron interceptados en 854 y 896; mientras que otro fue atrapado en 863, entre 897 y 896. El restante quedó dentro del vehículo siniestrado

La causa del hecho es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5. Asimismo, informaron que los agentes del móvil policial, que sufrieron golpes, fueron trasladados al Hospital Doctor Eduardo Oller sin gravedad.