María Becerra festejó su cumpleaños en Quilmes

La artista, que viene de deslumbrar en River, compartió fotos y videos de las celebraciones, donde se la veía muy contenta con sus seres queridos, integrantes de trabajo, amigos y su pareja, J Rei.

Entre el material audiovisual que difundió la artista se puede ver a su mamá, Irene Aletti, con la organización de la celebración y su novio en la preparación de la comida.

La torta también reflejó parte de su personalidad, dado que en ella estaba el diseño "deformito" y la frase "Feliz cumple, ¿tienes 26?". Estaba hecho con buttercream rosa con lunares blancos y se integraba a una ambientación en tonos beige y blanco con globos y flores.

El ritmo estuvo presente con la la participación del músico Pinky y su banda, que interpretaron cumbias en vivo. La lista estuvo integrada por canciones como Con la misma moneda, tema de Karina La Princesita, y Lo intentamos.

Cabe destacar que Pinky publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció la invitación y destacó el clima del festejo, en el que también se mencionó su participación en el ciclo de streaming Un poco de ruido.