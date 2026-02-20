Berazategui: un hombre murió tras una pelea de tránsito

El hecho tuvo lugar en el cruce de la avenida Dardo Luis Agote y 366, Berazategui, cuando vecinos registraron una pelea de tránsito entre el conductor de un auto y un motociclista.

El conductor del auto, identificado como Darío Lau, de 54 años, protagonizó una pelea con el motociclista, Agustín Carozzo, de 25 años, y comenzó a atacarlo a golpes con un palo.

Sin embargo, el joven, identificado como Agustin Carrozo Perrone, se defendió y comenzó a atacar con golpes de puño a Dario Lau en el piso.

Se constató que la víctima recibió dos golpes en la cabeza que provocaron su muerte en el lugar, pese a que recibió asistencia médica.

Respecto al joven, fue aprehendido y acusado del delito de homicidio.

En el caso interviene la UFI Nº1 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo. La investigación avanza para determinar las circunstancias del hecho y se esperan los resultados preliminares de autopsia para conocer la causa de muerte de Lau.