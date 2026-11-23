Las reservas de último momento y los excursionistas, visitantes que se trasladan por el día sin pernoctar, también incidieron en el balance del fin de semana.

Según la CAME, los destinos de montaña, las fiestas regionales y los eventos deportivos concentraron buena parte de la demanda, aunque los niveles de ocupación variaron según la oferta turística y la cercanía con los principales centros urbanos.

Fin de semana largo: los números de la Ciudad y la Provincia

En la provincia de Buenos Aires, el movimiento fue moderado y se concentró en escapadas breves hacia la Costa Atlántica, las sierras y las localidades del interior. Mar del Plata comenzó el feriado con reservas cercanas al 60%, mientras que Chascomús registró un 70% y La Plata rondó el 50%. La agenda de espectáculos y fiestas populares fue uno de los principales atractivos.

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, recibió más de 126.000 turistas nacionales e internacionales, con una ocupación hotelera promedio del 83% y un impacto económico superior a los $40.000 millones. Según las proyecciones del Observatorio Turístico porteño, fue el fin de semana largo con mayor cantidad de turistas del año.