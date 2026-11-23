Según un informe de CAME al que accedió Popular, la cantidad de turistas bajó un 17,4% en comparación con el mismo feriado de 2025. El gasto total retrocedió el 30,3% real. Hubo estadías más breve y menor consumo diario.
En el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, la cantidad de viajeros cayó el 17,4% frente al mismo período del año anterior y el gasto total mostró un retroceso del 30,3% real, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) al que accedió Popular.
Esta vez, se movilizaron 1.410.000 turistas en todo el país y se generó un impacto económico directo de $332.557 millones. La estadía promedio fue de dos días, por encima de los 1,8 registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días del mismo período del año pasado. A su vez, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, lo que representó una baja real del 3,1% interanual.
"La cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo feriado de 2025, aunque la diferencia se explicó, en buena medida, porque el año pasado el fin de semana largo tuvo cuatro días, frente a los tres actuales. También, por la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del Papa León XIV a principios de este mes", señalaron desde CAME.
La combinación de menos viajeros, estadías más breves y un consumo diario más bajo llevó a que el impacto económico total registrara una caída real del 30,3%. En ese escenario, las propuestas gratuitas, las actividades al aire libre y las escapadas de corta distancia ganaron protagonismo frente a los viajes de mayor duración.
Las reservas de último momento y los excursionistas, visitantes que se trasladan por el día sin pernoctar, también incidieron en el balance del fin de semana.
Según la CAME, los destinos de montaña, las fiestas regionales y los eventos deportivos concentraron buena parte de la demanda, aunque los niveles de ocupación variaron según la oferta turística y la cercanía con los principales centros urbanos.
En la provincia de Buenos Aires, el movimiento fue moderado y se concentró en escapadas breves hacia la Costa Atlántica, las sierras y las localidades del interior. Mar del Plata comenzó el feriado con reservas cercanas al 60%, mientras que Chascomús registró un 70% y La Plata rondó el 50%. La agenda de espectáculos y fiestas populares fue uno de los principales atractivos.
La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, recibió más de 126.000 turistas nacionales e internacionales, con una ocupación hotelera promedio del 83% y un impacto económico superior a los $40.000 millones. Según las proyecciones del Observatorio Turístico porteño, fue el fin de semana largo con mayor cantidad de turistas del año.
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