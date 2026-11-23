“La semana pasada me hicieron un control de alcoholemia: primero dio 0,51; después 0,25 y después 0. Ahora les pedí si me podían hacer un cuarto control y dijeron que no, que ya estaba hecho y era suficiente. Ellos deciden lo que quieren”, denunció.

Por último, aseguró ser excombatiente de la guerra de Malvinas y sufrir un problema en la cadera que afecta su manera de caminar. "Cada vez que me ven caminar piensan que estoy borracho. Una cosa absurda", comentó.

Las claves de los controles de alcoholemia en la Ciudad

Los controles de alcoholemia en el distrito porteño consisten en solicitar la documentación exigible para circular, y luego realizar un test de alcoholemia al conductor con métodos no invasivos, estériles y descartables. Esto se realiza en dos pasos:

En primer lugar, según la administración de la Ciudad, el conductor sopla en un alómetro con el cual es posible identificar si hay presencia o no presencia de alcohol en sangre, sin especificar cantidades. En caso de que el resultado sea negativo, la personas puede seguir circulando de forma segura.

Si el resultado es positivo y detecta alcohol en sangre, se le realiza un segundo test para determinar la cantidad. Esto se lleva a cabo con un alcoholímetro, que arrojará un dosaje exacto. El resultado de este segundo test se contrasta con el tipo de conductor al que se esta haciendo el examen, siguiendo los siguientes valores:

-Principiante: 0,00 g/l

-Transporte de pasajeros, menores y/o de carga: 0,00 g/l

-Motociclista: 0,20 g/l

-Acompañante del motociclista: 0,50 g/l

-Conductor de vehículo particular: 0,50 g/l

Los conductores deben mantenerse siempre dentro de los límites permitidos del alcohol en sangre. Si los limites son superados, puede que se labre un acta de comprobación o un acta contravencional, según la cantidad de alcohol registrada y el tipo de conductor:

Se labra un Acta de Comprobación ( Art. 5.4.4 de la Ley N°2.148) en los siguientes casos:

Conductores particulares: si se conduce con un dosaje alcohol en sangre superior a 0,50 e inferior a 1,0 gramo por litro.

Motociclistas: si se conduce con un dosaje superior a 0,20 e inferior a 1,0 gramo por litro.

Conductores de transporte de pasajeros, menores y/o carga, y conductores principiantes: si se conduce con un dosaje superior a 0.0 e inferior a 1,0 gramo por litro.

Se labra un Acta Contravencional (Art. 131 de la Ley N°1.472, código contravencional) a cualquier tipo de conductor que presente un dosaje de alcohol en sangre igual o superior a 1.0 gramo por litro.

En todos los casos que se supere el límite permitido se remitirá el vehículo y se retendrá la licencia de conducir.