Ocurrió durante un control en Palermo. El hombre dio 1,41 gramos de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido es 0,5. "Me retuvieron el auto y me están dejando sin hogar. Ahora tengo que ir a vivir abajo de un puente", dijo.
Un conductor dio positivo este lunes en un control de alcoholemia realizado en Palermo. El test arrojó 1,41 gramos de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido en la Ciudad de Buenos Aires es de 0,5. El hombre, en evidente estado de ebriedad, se quejó porque le retuvieron el vehículo y denunció el accionar policial.
"Estaba a una cuadra de mi casa y dije 'bueno, llego'. Aparte, donde estaba era una reunión en una casa de familia y no me podía quedar", justificó durante una entrevista televisiva y, enseguida, admitió no recordar cuánto le había dado el examen de alcohol.
"Hubiera podido quedarme a dormir arriba del auto, porque estoy sin vivienda por el momento. Tengo una perimetral en mi casa, porque la asistente social vio salir a una persona de sexo femenino de mi casa, preguntó quién era y la bonita de mi suegra dijo que era ‘una de las tantas mujeres’ que yo metía en mi casa. Era sólo una amiga y me pidió quedarse en casa por una noche", agregó.
Mientras sostenía una bolsa con dos latas de cerveza, el hombre expresó su malestar porque le retuvieron el vehículo. Allí, dijo, duerme y pasa los días en la actualidad. "Me están dejando sin hogar, tengo que ir a vivir bajo un puente", lamentó.
“La semana pasada me hicieron un control de alcoholemia: primero dio 0,51; después 0,25 y después 0. Ahora les pedí si me podían hacer un cuarto control y dijeron que no, que ya estaba hecho y era suficiente. Ellos deciden lo que quieren”, denunció.
Por último, aseguró ser excombatiente de la guerra de Malvinas y sufrir un problema en la cadera que afecta su manera de caminar. "Cada vez que me ven caminar piensan que estoy borracho. Una cosa absurda", comentó.
Los controles de alcoholemia en el distrito porteño consisten en solicitar la documentación exigible para circular, y luego realizar un test de alcoholemia al conductor con métodos no invasivos, estériles y descartables. Esto se realiza en dos pasos:
En primer lugar, según la administración de la Ciudad, el conductor sopla en un alómetro con el cual es posible identificar si hay presencia o no presencia de alcohol en sangre, sin especificar cantidades. En caso de que el resultado sea negativo, la personas puede seguir circulando de forma segura.
Si el resultado es positivo y detecta alcohol en sangre, se le realiza un segundo test para determinar la cantidad. Esto se lleva a cabo con un alcoholímetro, que arrojará un dosaje exacto. El resultado de este segundo test se contrasta con el tipo de conductor al que se esta haciendo el examen, siguiendo los siguientes valores:
-Principiante: 0,00 g/l
-Transporte de pasajeros, menores y/o de carga: 0,00 g/l
-Motociclista: 0,20 g/l
-Acompañante del motociclista: 0,50 g/l
-Conductor de vehículo particular: 0,50 g/l
Los conductores deben mantenerse siempre dentro de los límites permitidos del alcohol en sangre. Si los limites son superados, puede que se labre un acta de comprobación o un acta contravencional, según la cantidad de alcohol registrada y el tipo de conductor:
Se labra un Acta de Comprobación ( Art. 5.4.4 de la Ley N°2.148) en los siguientes casos:
Conductores particulares: si se conduce con un dosaje alcohol en sangre superior a 0,50 e inferior a 1,0 gramo por litro.
Motociclistas: si se conduce con un dosaje superior a 0,20 e inferior a 1,0 gramo por litro.
Conductores de transporte de pasajeros, menores y/o carga, y conductores principiantes: si se conduce con un dosaje superior a 0.0 e inferior a 1,0 gramo por litro.
Se labra un Acta Contravencional (Art. 131 de la Ley N°1.472, código contravencional) a cualquier tipo de conductor que presente un dosaje de alcohol en sangre igual o superior a 1.0 gramo por litro.
En todos los casos que se supere el límite permitido se remitirá el vehículo y se retendrá la licencia de conducir.
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